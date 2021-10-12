Разумков заявил, что его отставка состоялась с нарушением регламента

Разумков рассказал о своей отставке. Фото: 24 канал

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что его отставка прошла с нарушением регламента.

"Я понимаю, что некоторые мои коллеги считают, что закон — это я. Но это не так, закон для всех. Вы можете его читать так, как вам удобно, но он написан четко. Отставка произошла с нарушениям закона о регламенте, коллеги это знают", - сказал Разумков в эфире телеканала ICTV.

"Они говорят неправду прямо в глаза. Это уже привычная практика", - отметил экс-спикер.

Во фракции "Слуга народа" не хватило голосов за его отставку, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

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Экс-глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обвинил представителей фракции "Батькивщина" в договоренностях с Офисом президентом относительно голосования за его отставку с должности спикера. Мол, "Батькивщина" вошли в коалицию к "Слуге народа".