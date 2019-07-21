Выборы. Вакарчук ответил на вопрос о коалиции

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Партия "Голос" имеет кандидатов на главные должности в стране, но назовет их после официальных результатов парламентских выборов.

Об этом сказал лидер партии Святослав Вакарчук, общаясь с журналистами на избирательном участке.

"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать, когда мы увидим конфигурацию всех сил в Раде и когда будет очерчена коалиционное соглашение. Потому коалиция создается не просто, когда кто-то кому-то нравится, а когда есть пункты, которые все участники готовы подписать и за которые готовы нести ответственность. И под них подбирается правительство, а не наоборот ...

Мы кандидатуры на все должности. Но давайте дождемся результатов ", - сказал Вакарчук.

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Президент Владимир Зеленский на участке заявил, что уже проводит консультации с кандидатами на должность премьер-министра. На этом посту, сказал, видит экономиста, который ранее не возглавлял ни Кабмин, ни парламент, ни фракцию.