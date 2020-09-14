Выборы в ОРДЛО: Ермак прокомментировал требование России

Андрей Ермак заверил, что Украина не давала никаких обязательств пересмотреть постановление о выборах на Донбассе. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что во время "нормандских переговоров" Украина не обещала вносить изменения в постановление Верховной Рады о выборах на Донбассе, как того требовала Россия.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Никаких обязательств с украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о назначении местных выборов на 25 октября, - Gazeta.ua) не было. Это невозможно. Мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента".

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Украина только проинформировала других участников "нормандского формата" о наличии постановления, которым хотят внести изменения в принятое постановление о местных выборах, добавил Ермак.

"Мы только проинформировали коллег по "нормандскому формату", что депутат от партии "Слуга народа" (Александр Качура, - Gazeta.ua) 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. Это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба".

11 сентября в Берлине состоялась встреча "нормандской четверки". Представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Раду предложения по изменениям постановления о местных выборах на Донбассе, но в ОП пока молчат. В России считают, что постановление ВР противоречит Минским соглашениям, ведь в них заложены другие условия проведения местных выборов на оккупированных территориях.