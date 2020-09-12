"Нормандская встреча": выводы Украины и РФ кардинально различаются

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года.. Фото% Офис президента

Представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров советников в "нормандском формате", которая состоялась 10 сентября в Берлине.

Разные заявления прозвучали о возможности проведения "нормандского саммита" с участием лидеров стран и пересмотра постановления ВР о назначении местных выборов, сообщает Европейская правда.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "нормандская встреча" на уровне лидеров может состояться до конца года.

"Не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится. Хотя не могу назвать конкретную дату. Сподиваюсяце произойдет до конца этого года", - сказал он.

Представитель РФ Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит является чуть ли не самоцелью, мы понимаем, что оснований для саммита нет", - заявил он.

Также различные заявления прозвучали по вопросу пересмотра постановления ВР о проведении местных выборов.

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По словам Козака, стороны договорились, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление ВР об объявлении выборов, в которой прописаны условия, при которых могут произойти местные выборы на оккупированных территориях. Ермак таких договоренностей не подтвердил.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Мнение о том, что украинская власть "жестко кинула" Путина он высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.