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суббота, 12 сентября 2020 17:25

Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак

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Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
Красный Крест придет на оккупированный Донбасс

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время переговоров на уровне советников в нормандском формате 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца сентября представители Международного комитета Красного Креста получат беспрепятственный доступ на территорию ОРДЛО.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одесскую область. Сообщает "Украинская правда".

"Была достигнута договоренность (в ходе переговоров на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата 11 сентября в Берлине.), что до конца этого месяца будет получено беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам, которые там находятся.

И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан, а мы получили такое задание от президента, и это наш приоритет ".

Ермак также высказал мнение, что следующая встреча политических советников лидеров стран нормандского формата может произойти через несколько недель.

"Уже с понедельника команды советников начнут работать между собой, готовиться. И следующая встреча будет продолжена, я считаю, в течение нескольких недель".

Ермак также заявил, что режим прекращения огня на Донбассе будет продолжаться несмотря на попытки его сорвать.

Он добавил, что режим прекращения огня "не устраивает не только наших врагов, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны - не всем нужен мир".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский аносировал новую встречу Ермака с Козаком

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы рассмотрит изменении постановления о местных выборах, которую приняла 15 июля.

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12
сентября

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