Выборы президента признали сфальсифицированными

Янукович пользовался поддержкой президента РФ Владимира Путина, а Ющенко был изображен как более прозападный политик. Фото: Украинская правда

3 декабря 2004-го Верховный суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов президента 21 ноября 2004 были сфальсифицированы. Действия Центральной избирательной комиссии признали незаконными, а протокол - недействительным.

21 ноября прошли очередные выборы главы государства. На последних этапах результаты были обжалованы между лидером оппозиции Виктором Ющенко и тогдашним премьер-министром Виктором Януковичем. Выборы проходили в напряженной политической атмосфере с запугиваниям избирателей и отравлениям кандидата Ющенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович стал премьером

Первый тур голосования прошел 31 октября 2004-го. Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, второй тур голосования между двумя кандидатами лидерами Ющенком и Януковичем состоялся 21 ноября.

ЦИК объявила результаты 23 ноября. Так во втором туре выборов победил Виктор Янукович. Результаты выборов были оспорены. Ющенко и международные наблюдатели утверждали, что выборы сфальсифицированы.

Такие события привели к политическому кризису в стране, которая получила название "Оранжевая революция". Верховный суд Украины аннулировал официальные результаты и приказал повторить второй тур голосования.

Окончательное повторное голосование состоялось 26 декабря. Виктор Ющенко был объявлен победителем с 52% голосов и 44% у Януковича.

Международные наблюдатели сообщили, что повторное голосование считается более справедливым, чем предыдущее.

Виктор Янукович был премьер-министром с 2002-го, пользовался поддержкой Леонида Кучмы, российского правительства и президента РФ Владимира Путина. Виктор Ющенко был изображен как более прозападный политик, которого поддерживали Евросоюз и США.

5 сентября 2004 отравили третьего президента Украины Виктора Ющенко. В тот день, возвращаясь с предвыборной поездки в Чернигов, имел 3 частные встречи. На последней ужинал на даче тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка под Киевом. Вместе с Ющенко в гостях также были председатель СБУ Игорь Смешко и нардеп Давид Жвания.