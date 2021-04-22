Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог

Два года назад Зеленский победил Порошенко на выборах с разницей в почти 49%. Фото: Reuters

Вопрос "Если бы выборы были сейчас, то вы бы выбрали Порошенко или Зеленского" является примитивным и манипулятивным. Об этом написал в Facebook политолог Михаил Басараб.

"С таким же успехом можно спросить переболевших короноавирусом: если бы вам снова пришлось переболеть, вы бы выбрали заболеть ковидом или перенести обусловленную им пневмонию", - отметил политолог.

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Общество заставляют жить в черно-белой реальности, считает эксперт.

"Штаб на Лаврской (улица в Киеве, там находится офис партии "Европейская солидарность". - Gazeta.ua) прилагает усилия, чтобы сохранять общество в реальности, в которой существует одна альтернатива: Порошенко или Зеленский. Людей хотят убедить, что третьего не дано, не будет и не стоит искать. Нравится или не нравится, но вам всем придется выбирать из этих двух. Мне понятен технологический замысел и мотив команды Порошенко.

Как человек, который ценит свободу, я ненавижу, когда меня заставляют. Украинцы - свободная нация. Еще есть время и мы не знаем, при каких обстоятельствах будут проходить выборы. Очень верю, что жизнь, события и наши усилия лишат нас принудительного выбора между Порошенко и Зеленским", - написал Михаил Басараб.

Если бы президентские выборы состоялись в начале апреля, то Владимира Зеленского поддержали бы 24,9%, Петра Порошенко - 13,1%, сообщала Социологическая группа "Рейтинг".