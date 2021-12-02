"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный

Роман Бессмертный: "Закрыть всем рот – журналистам, представителям местных властей – несложно. Пока нас спасает то, что Зеленский и его окружение не понимают, как это реализовать". Фото: Александр Косарев

Президент Владимир Зеленский может не выдержать как человек той нагрузки, которую несет с собой должность президента. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

"Мы это увидели на прессмарафоне в пятницу. Почему-то президент воспринимает все как атаку на него. Выдержит ли в таком состоянии долго? Собрался баллотироваться на второй срок. Окружение сформировало такую позицию: вы самый светлый, величайший, то надо идти. Это может стать личной катастрофой Зеленского. Второй срок ему не светит. Его парламентская опора рассыпается. Сможет ли без стабильного большинства в конфликте с истеблишментом и общественностью продержаться? Разве прибегнет к вещам, к которым прибегал Янукович, и попытается навязать тоталитарную модель", - отметил политик.

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Он считает, что снаружи рассчитывают на конфликт между властью и обществом.

"Это будет катастрофа. Лично Зеленского и государства. Закрыть всем рот – журналистам, представителям местных властей – несложно. Пока нас спасает то, что Зеленский и его окружение не понимают, как это реализовать", - убеждает Бессмертный.

Президенту нужно прекратить заниматься правительственными делами, подменять суды, парламент, говорит политик:

"Это азиатчина. Офис президента себя отжил. Дело не только в его руководителе Андрее Ермаке или заместителе Олеге Татарове. У президента есть секретариат Совета по нацбезопасности и обороне. Стратегия государства – его сфера деятельности. Если есть соответствующие департаменты СНБО, зачем они в Офисе президента? Выходит, есть еще одно правительство. У нас есть два премьер-министра: Шмигаль и Ермак. Последний еще не успел сесть в кресло главы Офиса, а уже заявил, что будет работать с внешней политикой. Это вне законов и Конституции. Превышение полномочий и криминал".

Во время прессмарафона в прошлую пятницу у президента Владимир Зеленского спросили, будет ли баллотироваться второй раз на эту должность. Ответил, что "еще не принял решение", все будет зависеть от поддержки народа. В основном украинцы не поддерживают баллотирование Зеленского на второй срок. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26-29 ноября. Против – 58,2%, за – 34,3%.