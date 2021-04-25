Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах

 
Ексклюзивы
1/5
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 252
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
9 Просмотров: 3240
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 243
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1107
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 954
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 603
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 342
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 648
Фото
Все фото
4
3
5
5
5
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Видео
Все видео
"Слуга народа" объяснил, как 5-й год декларирует выигрыши в лотерею
"Слуга народа" объяснил, как 5-й год декларирует выигрыши в лотерею
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Чиновница облсовета показывает в сети, как "плюет" на ПДД
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Украина попросила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 243
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 648
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1224
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 369
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 216
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
воскресенье, 25 апреля 2021 21:14

Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах

  Комментировать
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
Андрей Антоненко увиделся с женой и матерью во время судебного заседания 20 апреля. Более 500 дней его держат под стражей. Другие подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета - военный медик Яна Дугарь и врач Юлия Кузьменко - под домашним арестом. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Gazeta.ua предлагает вспомнить уходящую неделю в ключевых цитатах.

Неизбежна ли эскалация ? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост. Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего

- говорит президент Владимир Зеленский 20 апреля в обращении к украинцам по поводу стягивания Россией войск к границе Украины.

Первейшей задачей называл прекращение огня на Донбассе Владимир Зеленский два года назад. Далее - возвращение территорий. Ни на шаг не приблизились к этому. После нынешнего обострения очевидно, что вопрос снят надолго. Действия президента и его команды непоследовательны. Сначала Зеленский попытался посмотреть Путину в глаза, встретился с ним. Но пришел к выводу: выполнение Минских соглашений - сначала выборы, а затем контроль над российско-украинской границей - смерти подобно. И оказался в положении Порошенко. Только тот объединял вокруг себя патриотическую общественность, а нынешний президент не имеет ее поддержки

- говорит юрист Геннадий Друзенко. 21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил во втором туре выборов. Набрал 73,22% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За два года Зеленский не устранил от власти олигархов

Если бы не олигархат, мы бы давно получили ВВП Украины не 165 миллиардов долларов, как в прошлом году, а в пределах 400 миллиардов долларов. Благодаря уменьшению влияния монополий страна может получить устойчивый рост экономики. Следовательно, и решить проблемы с трудовой миграцией и низким уровнем доходов

- заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко 22 апреля. Владимир Зеленский хочет бороться не с конкретным олигархом, а со всей системой, добавил.

Ежегодно в этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб во время геноцида армян в оттоманскую эпоху, а также подтверждаем свое стремление, чтобы подобное зверство никогда не повторилось

- говорится в обращении президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена 24 апреля.

В этот день в 1915 году на территории Османской империи началась массовая депортация и убийства армян. Армянская сторона утверждает, что до 1923 года уничтожили более 1,5 млн человек - с 2 млн в 1914 году осталось 388 тыс. Турки же называют общее число погибших в 300 тыс. человек.

Байден стал первым президентом США за 40 лет, публично признавшим эти массовые убийства геноцидом. МИД Турции осудил его шаг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство и консульства США в Турции временно прекращают работу

Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал геноцидом действия турок по армян, но вскоре отступил под давлением Турции.

Это дело очень обычное. Неспособность полиции, невежество и коррупция в прокуратуре, экспертных учреждениях и в судах бьют не по всем. Поэтому большинство людей не испытывает этих явлений, по крайней мере на себе, по крайней мере настолько, чтобы выйти на улицы. В свою очередь это следует делать. Чем скорее, тем лучше. Потому что полиция, прокуратура, эксперты и суд становятся хуже с каждой минутой

- написал в фейсбуке адвокат Леонид Маслов 24 апреля - в 500-й день пребывания за решеткой музыканта и военного Андрея Антоненко. Его арестовали 14 декабря 2019 года. Обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Рассмотрение дела в суде умышленно затягивают, а экспертизы в нем сфальсифицированы, утверждает защита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
апреля

Рада приняла языковой закон

В Крыму подняли украинский флаг

Ввели первые автомобильные номера в мире

Укус комара может вызвать смерть: что нужно знать о малярии

На гильотине казнили до восхода солнца

Самое читаемое
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 31780
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 10917
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 10567
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7722
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6291
Политика
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
Отказаться от "нормандского процесса" как от непродуктивного - дипломат дал советы Зеленскому
 Просмотров: 126
"Слуга народа" объяснил, как 5-й год декларирует выигрыши в лотерею
"Слуга народа" объяснил, как 5-й год декларирует выигрыши в лотерею
 Просмотров: 486
Двухголовый теленок, танки на Донбассе, село в Чернобыльской зоне, "слуга народа" на приеме у Лукашенко - прошедшая неделя в ярких фото
Двухголовый теленок, танки на Донбассе, село в Чернобыльской зоне, "слуга народа" на приеме у Лукашенко - прошедшая неделя в ярких фото
14
 Просмотров: 441
Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение
Украина попросила Германию предоставить оборонительное вооружение Просмотров: 540
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко 8 Просмотров: 2430
Больше всего комментируют
9
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
8
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 6761
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть