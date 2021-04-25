Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах

Андрей Антоненко увиделся с женой и матерью во время судебного заседания 20 апреля. Более 500 дней его держат под стражей. Другие подозреваемые в убийстве журналиста Шеремета - военный медик Яна Дугарь и врач Юлия Кузьменко - под домашним арестом. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Gazeta.ua предлагает вспомнить уходящую неделю в ключевых цитатах.

Неизбежна ли эскалация ? Нет. Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип прост. Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего

- говорит президент Владимир Зеленский 20 апреля в обращении к украинцам по поводу стягивания Россией войск к границе Украины.

Первейшей задачей называл прекращение огня на Донбассе Владимир Зеленский два года назад. Далее - возвращение территорий. Ни на шаг не приблизились к этому. После нынешнего обострения очевидно, что вопрос снят надолго. Действия президента и его команды непоследовательны. Сначала Зеленский попытался посмотреть Путину в глаза, встретился с ним. Но пришел к выводу: выполнение Минских соглашений - сначала выборы, а затем контроль над российско-украинской границей - смерти подобно. И оказался в положении Порошенко. Только тот объединял вокруг себя патриотическую общественность, а нынешний президент не имеет ее поддержки

- говорит юрист Геннадий Друзенко. 21 апреля 2019-го Владимир Зеленский победил во втором туре выборов. Набрал 73,22% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

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Если бы не олигархат, мы бы давно получили ВВП Украины не 165 миллиардов долларов, как в прошлом году, а в пределах 400 миллиардов долларов. Благодаря уменьшению влияния монополий страна может получить устойчивый рост экономики. Следовательно, и решить проблемы с трудовой миграцией и низким уровнем доходов

- заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко 22 апреля. Владимир Зеленский хочет бороться не с конкретным олигархом, а со всей системой, добавил.

Ежегодно в этот день мы вспоминаем о тех, кто погиб во время геноцида армян в оттоманскую эпоху, а также подтверждаем свое стремление, чтобы подобное зверство никогда не повторилось

- говорится в обращении президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена 24 апреля.

В этот день в 1915 году на территории Османской империи началась массовая депортация и убийства армян. Армянская сторона утверждает, что до 1923 года уничтожили более 1,5 млн человек - с 2 млн в 1914 году осталось 388 тыс. Турки же называют общее число погибших в 300 тыс. человек.

Байден стал первым президентом США за 40 лет, публично признавшим эти массовые убийства геноцидом. МИД Турции осудил его шаг.

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Рональд Рейган был последним президентом США, который в 1981 году назвал геноцидом действия турок по армян, но вскоре отступил под давлением Турции.

Это дело очень обычное. Неспособность полиции, невежество и коррупция в прокуратуре, экспертных учреждениях и в судах бьют не по всем. Поэтому большинство людей не испытывает этих явлений, по крайней мере на себе, по крайней мере настолько, чтобы выйти на улицы. В свою очередь это следует делать. Чем скорее, тем лучше. Потому что полиция, прокуратура, эксперты и суд становятся хуже с каждой минутой

- написал в фейсбуке адвокат Леонид Маслов 24 апреля - в 500-й день пребывания за решеткой музыканта и военного Андрея Антоненко. Его арестовали 14 декабря 2019 года. Обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Рассмотрение дела в суде умышленно затягивают, а экспертизы в нем сфальсифицированы, утверждает защита.

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