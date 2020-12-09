"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"

12 декабря исполняется год со дня ареста военного и музыканта 49-летнего Андрея Антоненко. Его детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го. Яна была под домашним арестом, Юлия провела 8 месяцев в изоляторе, а с конца августа находится дома, на ее ногу одели контролирующий передвижения браслет. Андрей - все время за решеткой. 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения всем трем.

Решение что было прогнозируемым. Поставив себя условно на место руководства страны, - президента Владимира Зеленского, министра МВД Арсена Авакова - не понимаю, каким образом можно эту ситуацию "разрулить", выпустив фактически Андрея Антоненко, говорит Gazeta.ua волонтер Роман Синицын.

Автор: detector.media Андрея Антоненко, Яну Дугарь и Юлию Кузьменко обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления

Как так получилось, что у нас год за решеткой сидит человек против которой нет доказательств?

Ключевая фамилия в этой истории Аваков, как по мне. Брифинг для него год назад, те вырезки телефонных разговоров в какой компиляции, и заявление о том, что мы раскрыли убийство Шеремета и передаем в суд дело, дал ему возможность закрепиться или даже удержаться в должности. Судьи в нежелании изменения меры пресечения мотивируются не внутренним убеждениям. А это указание с Банковой - не выпускать

Что можно сказать о деле вообще? О чем оно говорит?

Полиция сшила дело белыми нитками. Я не знаю, это абсолютная некомпетентность, или это было сделано специально, или это казус исполнителей на среднем уровне, которым сказали, что "бегите расследуйте, это дело надо раскрыть". Но дело сфабриковали. Таким образом Аваков поставил Зеленскому вилку на растяжке. И я не понимаю, как сейчас высшее руководство страны, Зеленский, или его замы выйдут и скажут: "Мы ошиблись, этот брифинг был ошибкой, надо выпускать". Так же не понимаю со стороны Авакова. Они ни в коем случае не признают свою вину, что слепили это дело и держали не только Антоненко, но и Кузьменко долгое время в следственном изоляторе. Это политическая ответственность министра внутренних дел.

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Почему в конце концов Антоненко не хотят отпускать даже под домашний арест? Когда это может произойти?

Ситуация такова, что ему будут продолжать меру пресечения, держать в СИЗО, надеясь на то, что спадет внимание общества и медиа к этому делу. А потом как-то по-тихому изменят меру пресечения. Я думаю, что Антоненко мы на свободе увидим нескоро. Несколько месяцев это еще тянуться будет точно. Хотелось бы ошибаться.

Что это дело говорит о наших силовых структурах?

У нас отсутствует правоохранительная система как таковая. У нас карманные суды. Я уверен, что судьи в нежелании изменения меры пресечения мотивируются не внутренним убеждениям. А это указание с Банковой - не выпускать. Это дело анализировала не только сторона защиты Антоненко. Большое количество профессиональных юристов говорят, что нет ни одного прямого доказательства вины этих людей. У нас могут любого человека закрыть, сфабриковав дело, держа в тюрьме, в следственном изоляторе. Ломая его. И так далее. Это говорит о том, что у нас не состоялась реформа полиции в первую очередь. И полную политическую ответственность за это несет действующий министр Арсен Аваков. Даже вспоминая годичной давности брифинг, на котором прозвучали еще до суда прямые обвинения, утверждения, что эти люди виноваты, они задержаны.

Можно ли делать какие-то прогнозы? Чем и когда закончится дело?

Я думаю, что юридических механизмов тянуть дело много. Оно будет длиться годами. И трудно спрогнозировать, чем закончится. Будет ли в первой инстанции оправдательный приговор? Дело давно лежит в политической плоскости. Будут использовать вопрос могущества и влияния Авакова, вопрос влияния Банковой и Зеленского. То, что Андрей рано или поздно выйдет на свободу, безусловно. Вечно держать человека в СИЗО без доказательств - тоже не получится. Будет ли там оправдательный приговор - при нынешнем режиме и при таком воздействии Авакова, и при Авакове в должности - думаю нет. Но рано или поздно, Антоненко выпустят под домашний арест. Суды будут продолжаться. А потом это дело рассыплется. А реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, я уверен, что никто и не найдет.

Журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшему гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью. Имена подозреваемых полиция назвали 12 декабря прошлого года. На брифинге были руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.