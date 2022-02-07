Встречу Зеленского с главой МИД Германии отменили - СМИ

Бербок заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против РФ. Фото: Reuters

Встреча федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского, которую планировали провести в Киеве 7 февраля не состоится.

Сейчас планируется встреча Бербок с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Причиной назвали трудности, связанные с графиком", - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон завтра будет в Украине

Сегодня Бербок заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Западные страны уже скоординировали действия.

"Хочу высказаться абсолютно четко: мы сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию. Мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами. Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - отметила Бербок в понедельник во время совместного брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

По приглашению Кулебы 7-8 февраля Бербок находится в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новое вторжение РФ в Украину будет дорого стоить Кремлю.