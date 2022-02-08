Встречу Зеленского с Бербок отменили из-за "Северного потока-2" - CNN

Глава внешнеполитического ведомства Германии 7-8 февраля находится с визитом в Украине. Фото: kmu.gov.ua

Встречу федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского, которую планировали провести в Киеве 7 февраля, отменили из-за позиции Берлина по поставкам оружия ВСУ и "Северному потоку-2".

Встреча не состоялась якобы из-за то, что Бербок не дала ответа, откажется ли Германия от трубопровода, если Россия еще раз вторгнется в Украину, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

"Отменили и из-за отказа Германии оказывать Киеву любую военную помощь прямо или косвенно. Многие в Восточной Европе и в Киеве все чаще рассматривают Германию как союзника РФ, чем как союзника Запада. А они так ведут себя: посмотрите на бывшего канцлера Герхарда Шредера", - заявил источник, близкий к украинскому правительству.

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Официальной причиной назвали трудности, связанные с графиком. Бербок на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объяснила причину отмены встречи с Зеленским "изменениями из-за французской стороны":

"Мы планировали встретиться с президентом Украины, а сейчас изменились планы поездки, французская сторона их изменила", - сказала она.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что об отказе Зеленского встречаться с Бербек ничего не знает.

По приглашению Кулебы 7-8 февраля Бербок находится в Украине. Вчера она заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Западные страны уже скоординировали действия. 7 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Бербок во время встречи в Киеве обсудили темы обороны, энергетической безопасности и экономики. Канцлер Германии Шольц заявил, что новое вторжение РФ в Украину будет дорого стоить Кремлю.