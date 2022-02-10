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четверг, 10 февраля 2022 12:12

"Все понимают, какой у нас сосед" - Зеленский встретился с бизнесменами

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&quot;Все понимают, какой у нас сосед&quot; - Зеленский встретился с бизнесменами
Зеленский собрал бизнесменов за круглым столом. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями деловых кругов - членами Европейской бизнес-ассоциации.

Об этом в четверг сообщил сайт главы государства.

Зеленский проинформировал присутствующих о ситуации в сфере безопасности внутри государства и у его границ. Поскольку этот вопрос сегодня беспокоит представителей украинского и иностранного бизнеса.

"Накопление войск у границ - это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим.

Что касается рисков, – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – сказал президент.

Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на развитие событий, заявил.

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"Многие страны мира являются нашими друзьями. Объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал.

Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", - сказал Зеленский.

На встрече был также заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Он заявил, что в ближайших планах власти – запуск программы субсидирования процентной ставки для потребителя. Также – стимулировать строительство нового жилья, размещение в Украине производства электромобилей через механизм доступных кредитов.

Малый и средний бизнес будет получать кредиты по программе "5-7-9%", заявил.

В то же время директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко заявила, что нужно завершать ряд реформ, в частности судебную, бороться с контрабандой.

28 января во время общения с иностранными СМИ президент Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать панику по поводу нового витка российской агрессии против Украины.

В октябре прошлого года Украина получила от ЕС €600 млн второго транша макрофинансовой помощи.

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Дата
10
февраля

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