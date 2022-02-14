Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России

Встреча Украины и России по поводу войск на границе может состояться 15 февраля. Фото: ua.depositphotos.com

Срочная встреча с Россией по поводу ее войск вблизи украинской границы и на оккупированных территориях может состояться уже завтра, 15 февраля.

Ее инициировала украинская сторона накануне, сообщил на брифинге 14 февраля представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Gazeta.ua.

"Не получив запрашиваемую информацию, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа-проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, предположительно 15 февраля", - сообщил Николенко.

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Если Украина получит неудовлетворительную информацию на встрече ОБСЕ, Кулеба инициирует проведение совместного заседания Постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности.

"В пятницу в случае получения неудовлетворительной информации Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания Постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности. Не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и для возможной выработки рекомендаций и дальнейших шагов в отношении России", - отметил Николенко.

Украина обратилась в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. У РФ на это было 48 ч. Россия на запрос украинского МИДа об обосновании военного присутствия на границах не ответила - требования назвали неприемлемыми. Поэтому Украина решила созвать заседание ОБСЕ.