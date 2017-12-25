Возможно усиление санкций в отношении России будет иметь негативные последствия - председатель Сберанку

Возможно усиление санкций в отношении России будет иметь негативные последствия.

Об этом сообщил глава "Сбербанка" Российской Федераии Герман Греф.

"Если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, то холодная война покажется детской забавой", - отметил он.

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Глава "Сбербанка" также сообщил, что считает "иррациональной" идеей отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Возможность отключения банков из России от системы SWIFT, обсуждается с начала 2014 года, однако пока рассматривалась как мера, к которой можно прибегнуть лишь в крайнем случае.

Министерство торговли США объявило о новых ограничениях для двух российских компаний, работающих на военно-промышленный комплекс: конструкторского бюро "Новатор" и научно-производственного центра "Титан-Баррикады".