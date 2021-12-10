"Вовину тысячу" предлагают перечислять ВСУ

Власть призывают создать возможность переводить "ковидную тысячу" на нужды Вооруженных сил Украины.

Такое предложение высказал журналист Айдер Муждабаев.

"Уважаемые господа - президент Владимир Зеленский и вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Прошу вас срочно предусмотреть законодательную и техническую возможность перевести эту "ковидную" 1000 гривен через государственное приложение "Дія" на нужды Вооруженных Сил Украины.

Уверен, что многие патриотические граждане с удовольствием воспользуются этим дополнительным шансом помочь своей армии на фоне угрозы российской агрессии. Это не троллинг, я таким не занимаюсь, а реальная идея в поддержку ВСУ. Сделайте это, будьте добры. Спасибо", - написал журналист в Facebook

Идею Муждабаева одобрили пользователи соцсети:

"Поддерживаю"

"Прекрасная идея"

"На ЗСУ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы начали оформлять карточки для "Вовиной тысячи"

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в государственный бюджет, которые предусматривают 8 млрд. грн для выплат вакцинированным.

В понедельник президент записал видеообращение, в котором обещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами.

Деньги невозможно будет получить наличными. Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.

Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, покупку книг или путешествия по Украине на поезде или самолете.