Восемь главных факторов, почему Порошенко проигрывает Хмельницкую область

негативную роль играет слабая административно-управленческая вертикаль президента в области. Начиная с 2014 года, сменилось 5 губернаторов. Практически ни один, за некоторым исключением, из ставленников Порошенко в силу слабых личных управленческих навыков и короткой продолжительности занятия должности председателя ОГА, так и не смог выстроить эффективную систему управления. Хотя прикладывали для этого большие усилия.

В-третьих. После разрушения в 2014-м управленческой монополии в регионе председателя ОГА Василия Ядухи и похода в парламент Сергея Мельника в хмельницком политикуме возник определенный вакуум. Его заполнил целый ряд новых амбициозных игроков примерно равнозначных по влиянию. И в результате Порошенко накануне судьбоносных для него выборов сделал ставку на один из центров политико-экономического влияния в области. В результате, эта ставка на Александра Герегу не способствовала объединению вокруг избранника Порошенко ключевых игроков региона. А наоборот, настроила местную элиту против него.

Непрофессионализм, а местами и несостоятельность команды, которую собрал Герега - это четвертый фактор неудач Порошенко. Внутренние конфликты и нездоровая конкуренция является отличительной чертой "конкретников". Не сработала и ставка Администрации президента на слабого и неопытного Вадима Лозового, хотя рассматривалась на председателя ОГА кандидатура более подготовленной к этой должности Неонилы Андрейчук. Завалил свой участок работы и Андрей Шинькович, который весной прошлого года стал руководителем областной "БПП-Солидарность". Тотальное поражение партии президента на местных выборах это далеко не то, чего ожидали от бывшего помощника Гереги. О чем подробно писал сайт "Новости Хмельницкий".

В-пятых, в области существует важный региональный политический игрок в виде партии "За конкретні справи", владельцем которой является тот же Александр Герега. Неудивительно, что он беспокоится о будущем собственной партии больше, чем судьбой местной "БПП-Солидарность". Подтверждением этому стали те же результаты декабрьских выборов, где "ЗКС" получила больше мандатов чем БПП. В результате не просто распыляется электорат Порошенко, а даже дезориентируются ключевые персоны БПП. Так, представитель президентской силы Сергей Березенко, объявляя результаты местных выборов, вынужден был называть "ЗКС" среди победителей, чтобы "разбавить" победу ВО "Батькивщина". Таким образом, устами Березенко о "карманной" ЗКС узнала вся Украина. Причем партия "За конкретні справи" так и не влилась в "БПП-Солидарность" на что рассчитывала Банковая. А значительная часть избирателей "ЗКС" сегодня откровенно признается, что Порошенко не их кандидат.

В-шестых, в Хмельницкой области восстанавливает электоральные позиции ВО "Батькивщина". Динамика результатов партии, начиная от парламентских выборов к выборам облсовета и в ОТО в декабре прошлого года, демонстрирует рост поддержки партии Тимошенко. Поскольку помешать этому команда Гереги не в состоянии, вход пошла тяжелая артиллерия в виде СБУ и Генпрокуратуры, когда в пределах отработки так называемой "пирамиды" Тимошенко прошли обыски в хмельницких представителей "Батькивщины".

Формирование новых перспективных в регионе политических проектов является важным седьмым фактором. В частности, Аграрная партия Украины, стабильно демонстрирует высокие показатели на местных выборах. Эта политическая сила вобрала в себя активных представителей аграрного бизнеса Хмельницкой области, а областная организация АПУ стала основным оппонентом "ЗКС" и "БПП-Солидарность". Среди причин такого оппонирования - негативное отношение к персоне Александра Гереги, в котором представители АПУ видят угрозу собственному бизнесу.

И последний - восьмой фактор, который вытекает из предыдущего - буквально классовая ненависть местных аграриев к олигархулатифундисту Александру Гереге. Это приводит к массовым протестам против политики экспансии его компании, наиболее знаковым среди которых стал известный агро-Майдан в 2015 году. А обнародованы планы Гереги осуществить новую попытку поглощения фермеров области после президентских выборов вызывают панический страх на аграрном рынке Хмельницкой области. О чем подробно писало издание "AgroNews". Они понимают, что Герега поставил своих людей на должности в областной администрации, прежде всего, не ради победы Порошенко. А для возможности продолжить дальнейшую экономическую экспансию в регионе. Поэтому аграрии в основном вынуждены поддерживать конкурентов Порошенко чтобы не допустить усиления Гереги.

Все вышеуказанные факторы на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране приводят к тому, что результат для Порошенко в Хмельницкой области может быть неутешительным. И процент полученных за него голосов будет значительно меньше, чем обещанные ему Герегой 35% в первом туре, и более 60% во втором, о чем ранее сообщало местное издание "Независимый общественный портал".