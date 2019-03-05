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вторник, 05 марта 2019 17:11

Восемь главных факторов, почему Порошенко проигрывает Хмельницкую область
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Чем ближе ко дню голосования на президентских выборах, тем все более очевидно, что медленная динамика роста поддержки действующего президента Петра Порошенко не добавляет уверенности в ожиданиях на выход во второй тур, и на победу в итоге. Низкий, по сравнению с выборами 2014 года, уровень поддержки при колоссальном антирейтинге фиксируется исследованиями по Украине в целом и в Хмельницкой области в частности. Хотя расчет штаб действующего президента делает именно на западные области Украины. Есть сразу ряд факторов, которые это объясняют, и о них далее.

Во-первых, политическая сила президента "БПП-Солидарность" стабильно в течение последних 5-ти лет теряет поддержку избирателей Хмельницкой области. Отсутствие ярких авторитетных лидеров и действенной партийной ячейки только закрепляет всеукраинскую негативную электоральную динамику. Это, конечно, напрямую отражается и на поддержке самого Порошенко. Если на президентских выборах 2014 года уровень его поддержки составлял 56,26% в Хмельницкой области, то с каждыми следующими выборами этот результат только ухудшался.

Ниже приведены данные голосований в разные годы на выборах в парламент и местные органы власти в Хмельницкой области.

  Выборы в Верховную Раду, 2014 год (Хмельницкая область)
Выборы в Верховную Раду, 2014 год (Хмельницкая область)
  Выборы в Хмельницкий областной совет, 2015 год
Выборы в Хмельницкий областной совет, 2015 год
  Выборы в Хмельницкий городской совет, 2015 год
Выборы в Хмельницкий городской совет, 2015 год
  Выборы депутатов объединенных территориальных общин, декабрь 2018 года (Хмельницкая область)
Выборы депутатов объединенных территориальных общин, декабрь 2018 года (Хмельницкая область)
  Выборы глав ОТО, декабрь 2018 года (Хмельницкая область)
Выборы глав ОТО, декабрь 2018 года (Хмельницкая область)
Во-вторых, негативную роль играет слабая административно-управленческая вертикаль президента в области. Начиная с 2014 года, сменилось 5 губернаторов. Практически ни один, за некоторым исключением, из ставленников Порошенко в силу слабых личных управленческих навыков и короткой продолжительности занятия должности председателя ОГА, так и не смог выстроить эффективную систему управления. Хотя прикладывали для этого большие усилия.

В-третьих. После разрушения в 2014-м управленческой монополии в регионе председателя ОГА Василия Ядухи и похода в парламент Сергея Мельника в хмельницком политикуме возник определенный вакуум. Его заполнил целый ряд новых амбициозных игроков примерно равнозначных по влиянию. И в результате Порошенко накануне судьбоносных для него выборов сделал ставку на один из центров политико-экономического влияния в области. В результате, эта ставка на Александра Герегу не способствовала объединению вокруг избранника Порошенко ключевых игроков региона. А наоборот, настроила местную элиту против него.

Непрофессионализм, а местами и несостоятельность команды, которую собрал Герега - это четвертый фактор неудач Порошенко. Внутренние конфликты и нездоровая конкуренция является отличительной чертой "конкретников". Не сработала и ставка Администрации президента на слабого и неопытного Вадима Лозового, хотя рассматривалась на председателя ОГА кандидатура более подготовленной к этой должности Неонилы Андрейчук. Завалил свой участок работы и Андрей Шинькович, который весной прошлого года стал руководителем областной "БПП-Солидарность". Тотальное поражение партии президента на местных выборах это далеко не то, чего ожидали от бывшего помощника Гереги. О чем подробно писал сайт "Новости Хмельницкий".

В-пятых, в области существует важный региональный политический игрок в виде партии "За конкретні справи", владельцем которой является тот же Александр Герега. Неудивительно, что он беспокоится о будущем собственной партии больше, чем судьбой местной "БПП-Солидарность". Подтверждением этому стали те же результаты декабрьских выборов, где "ЗКС" получила больше мандатов чем БПП. В результате не просто распыляется электорат Порошенко, а даже дезориентируются ключевые персоны БПП. Так, представитель президентской силы Сергей Березенко, объявляя результаты местных выборов, вынужден был называть "ЗКС" среди победителей, чтобы "разбавить" победу ВО "Батькивщина". Таким образом, устами Березенко о "карманной" ЗКС узнала вся Украина. Причем партия "За конкретні справи" так и не влилась в "БПП-Солидарность" на что рассчитывала Банковая. А значительная часть избирателей "ЗКС" сегодня откровенно признается, что Порошенко не их кандидат.

В-шестых, в Хмельницкой области восстанавливает электоральные позиции ВО "Батькивщина". Динамика результатов партии, начиная от парламентских выборов к выборам облсовета и в ОТО в декабре прошлого года, демонстрирует рост поддержки партии Тимошенко. Поскольку помешать этому команда Гереги не в состоянии, вход пошла тяжелая артиллерия в виде СБУ и Генпрокуратуры, когда в пределах отработки так называемой "пирамиды" Тимошенко прошли обыски в хмельницких представителей "Батькивщины".

Формирование новых перспективных в регионе политических проектов является важным седьмым фактором. В частности, Аграрная партия Украины, стабильно демонстрирует высокие показатели на местных выборах. Эта политическая сила вобрала в себя активных представителей аграрного бизнеса Хмельницкой области, а областная организация АПУ стала основным оппонентом "ЗКС" и "БПП-Солидарность". Среди причин такого оппонирования - негативное отношение к персоне Александра Гереги, в котором представители АПУ видят угрозу собственному бизнесу.

И последний - восьмой фактор, который вытекает из предыдущего - буквально классовая ненависть местных аграриев к олигархулатифундисту Александру Гереге. Это приводит к массовым протестам против политики экспансии его компании, наиболее знаковым среди которых стал известный агро-Майдан в 2015 году. А обнародованы планы Гереги осуществить новую попытку поглощения фермеров области после президентских выборов вызывают панический страх на аграрном рынке Хмельницкой области. О чем подробно писало издание "AgroNews". Они понимают, что Герега поставил своих людей на должности в областной администрации, прежде всего, не ради победы Порошенко. А для возможности продолжить дальнейшую экономическую экспансию в регионе. Поэтому аграрии в основном вынуждены поддерживать конкурентов Порошенко чтобы не допустить усиления Гереги.

Все вышеуказанные факторы на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране приводят к тому, что результат для Порошенко в Хмельницкой области может быть неутешительным. И процент полученных за него голосов будет значительно меньше, чем обещанные ему Герегой 35% в первом туре, и более 60% во втором, о чем ранее сообщало местное издание "Независимый общественный портал".

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Дата
05
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