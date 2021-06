Воруют даже видеоролики: Россию высмеяли

Российский МИД опубликовало ролик ко дню РФ "What is Russia", идея которого украдена из ролике об Украине "What is Ukraine". Об этом сообщила Twitter-страница Україна.

На видео показывают оккупированный в 2014 году россиянами украинский Крым. Идет нарезка картинок, играет музыка что и в ролике "What is Ukraine".

"Поищите кого-то, кто будет создавать аутентичный контент", - пишут в Twitter. И напоминают об оригинальном видео "Что такое Украина", опубликованное три месяца назад.

Пользователи соцсети пишут:

"Даже это украли"

"Всю жизнь раша нам завидует, копирует, пытается присвоить историю, так как своей нет"

"Ни дня без того, чтобы рашка что-то не сп*здила"

"Типичная "скрепная" во всех ее проявлениях. Практически все свое существование не могли ничего своего создать, так же и здесь сплагиатили"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму

В марте фотограф и блогер Назар Дорош создал ролик, в котором показал красоту украинских пейзажей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nazar Dorosh (@dorosh.raw)

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.