Вопрос об особом статусе Донбасса можно вынести на референдум - Стефанчук

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 14814
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3573
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 873
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6579
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 945
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 801
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 918
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4662
Фото
Все фото
14
2
12
6
4
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Саакашвили пил кофе на балконе с Садовым
Шабунин о поджоге своего дома: &quot;Это политическая ответственность Зеленского&quot;
Шабунин о поджоге своего дома: "Это политическая ответственность Зеленского"
Видео
Все видео
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Меняет номера и нарушает ПДД - журналисты следили за кортежем Суркиса
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
Ермак, Тимошенко и Шефир незаконно ездят на автономерах "прикрытия" - "Схемы"
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4 Просмотров: 6579
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 693
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1314
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 08:42

Вопрос об особом статусе Донбасса можно вынести на референдум - Стефанчук

  Комментировать
Вопрос об особом статусе Донбасса можно вынести на референдум - Стефанчук
Руслан Стефанчук не исключает вынесен вопрос о "особый статус" Донбасса на референдум. Фото: file.liga.net

Судьба предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса" может быть решена на всеукраинском референдуме.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады правовед Руслан Стефанчук в интервью журналу "Фокус".

В частности, ему задали вопрос, можно ли решить вопрос особого статуса для ОРДЛО на референдуме, и при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться на референдуме.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. а еще - по налогам, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", или "нет" без вариантов ", - ответил Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Главное, чтобы люди понимали: на оккупированных территориях их не ждет ничего хорошего"

Об отсутствии единства в парламенте из ключевых для украинцев вопросов, Стефанчук отметил, что "если интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".

Также отвечая на вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для исполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогими.

"Мы отказались от понятия" консультативные референдумы". Любой референдум - дорогая вещь, стоимость одного - примерно 2 млрд грн. Чтобы проводить консультации с народом, достаточно социологических опросов. Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", - пояснил правовед.

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки. Восстановить мир на Донбассе будет сложно без участия Вашингтона, заявил первый президент Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вопрос об особом статусе Донбасса можно вынести на референдум - Стефанчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Около $ 2 млн за бутылку шампанского: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 55603
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 14823
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка
Россия может начать полномасштабное наступление - разведка Просмотров: 10845
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице
Наталье Могилевской - 45: пять малоизвестных фактов о певице Просмотров: 7623
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 6714
Политика
Впервые на местных выборах у винничан появилась политическая альтернатива
Впервые на местных выборах у винничан появилась политическая альтернатива Просмотров: 18
Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина - Зинкевич
Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина - Зинкевич 1 Просмотров: 504
Нет пьянству в поездах: "слуги народа" готовят новый законопроект
Нет пьянству в поездах: "слуги народа" готовят новый законопроект Просмотров: 414
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал 2 Просмотров: 1539
Кто кого: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева
Кто кого: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
3
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
1
"Динамо" интересуется четырьмя бразильцами
1
Завершила работу послевоенная конференция
Голосов: 17306
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua