Вопрос об особом статусе Донбасса можно вынести на референдум - Стефанчук

Руслан Стефанчук не исключает вынесен вопрос о "особый статус" Донбасса на референдум. Фото: file.liga.net

Судьба предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса" может быть решена на всеукраинском референдуме.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады правовед Руслан Стефанчук в интервью журналу "Фокус".

В частности, ему задали вопрос, можно ли решить вопрос особого статуса для ОРДЛО на референдуме, и при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться на референдуме.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. а еще - по налогам, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", или "нет" без вариантов ", - ответил Стефанчук.

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Об отсутствии единства в парламенте из ключевых для украинцев вопросов, Стефанчук отметил, что "если интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".

Также отвечая на вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для исполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогими.

"Мы отказались от понятия" консультативные референдумы". Любой референдум - дорогая вещь, стоимость одного - примерно 2 млрд грн. Чтобы проводить консультации с народом, достаточно социологических опросов. Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", - пояснил правовед.

Процесс урегулирования ситуации на Донбассе требует участия Соединенных Штатов Америки. Восстановить мир на Донбассе будет сложно без участия Вашингтона, заявил первый президент Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.