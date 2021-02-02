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вторник, 02 февраля 2021 21:47

Военный парад, саммит, концерт: каким будет празднование 30-летия Независимости

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Военный парад, саммит, концерт: каким будет празднование 30-летия Независимости
Важным является укрепление имиджа Украины, говорит Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства по празднованию 30-летия независимости Украины.

"Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", - сказал Зеленский.

В канун состоится саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров.

"Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", - сказал президент.

Также 24 августа состоится парад с привлечением военной техники. Вечером состоится праздничный концерт.

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Каждое министерство представит особый проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

Ожидается приезд лидеров многих государств - партнеров и друзей.

"В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ой годовщине Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы.

Но история Украины - это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщины независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", - заявил президент.

В прошлом году День Независимости праздновали музыкальным попурри на Софиевской площади.

Режиссером 17-минутного попурри "Музыкальная история Независимости" стала режиссер Екатерина Царык. Аранжировки сделал музыкант MONATIK.

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