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понедельник, 07 сентября 2020 21:02

Звезды пели на Софиевской площади бесплатно - Офис президента

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Звезды пели на Софиевской площади бесплатно - Офис президента
Мероприятие происходило на Софиевской площади. Фото: Офис президента

Участники музыкального попурри на День Независимости работали бесплатно, а имена авторов песен в трансляции не указали из-за "определенных технических ограничений телевизионного вещания". Об этом сообщил Офис президента на запрос "Українська правда"

Режиссером 17-минутного попурри "Музыкальная история Независимости" стала украинская режиссер Екатерина Царык.

Смешивание произведений и аранжировки сделал музыкант MONATIK.

Оба предоставляли услуги бесплатно. Музыканты и исполнители упомянутого номера откликнулись на приглашение организаторов, приняв участие в торжествах также на безвозмездной основе, сообщили в ОП.

Отсутствие имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри связано с техническими ограничениями телевизионного вещания. Однако, полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на ресурсах Офиса президента.

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Во время исполнения музыкального попурри песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Ельзи" - хор и Верка Сердючка.

Представитель "Океана Эльзи" Виктория Хоменко говорит, что по поводу использования песни группы к ней не обращались.

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