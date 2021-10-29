Военкомат в смартфоне - Минобороны анонсировало новую фишку в "Дії"

Бумаги заменит Military ID-номер. Фото: mil.gov.ua

На портале "Дія" появится сервис Military ID, где будут данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран в пятницу.

"Уже заложили основы для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве".

Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - рассказал министр.

Проект электронного центра комплектования и социальной поддержки будет реализован в следующие два года.

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Граждане получат все данные о себе в электронном виде без посещения учреждения.

В онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства, увидеть информацию о включении лица в реестр, номер учетной записи.

"Сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы, а дальше – очередь реестров других госорганов.

Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", - сообщил министр.

В этом году украинские воинские звания перевели на коды военных рангов НАТО. Украинская армия работает по стандартам Североатлантического альянса.