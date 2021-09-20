Украинская армия работает по 303 стандартам НАТО

Вступление Украины в НАТО закреплено в Конституции. Фото: @GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины уже имплементировали 303 нормативных документов Североатлантического альянса.

Об этом заявил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко, сообщает АрміяInform

"На сегодня уже ввели 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа.

Стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность ы стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, поставка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы", - рассказал военный.

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"Самой высокой степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО.

Сегодня мы продолжаем предоставлять вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины численностью 40 военнослужащих", - сказал полковник.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре прошлого года в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.