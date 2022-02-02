"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского

В парламенте скептически относятся к заявлениям Дениса Монастырского. Фото: Gazeta.ua, Сергей Старостенко

В Киеве задержали ряд лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Gazeta.ua собрала реакции народных депутатов на такое заявление с Министерства внутренних дел.

Нардеп от "Голоса" Кира Рудик говорит, что власти делают так, что бы украинцы не выходили на протесты.

"Я бы сначала хотела услышать расследование истории о перевороте о котором говорил президент и которое вроде планировалось на 1 декабря. С потенциальной попыткой убить министра. У нашей власти было много таких идей, которые ничем не закончились. Я думаю, это попытка отвлечь внимание общества. Заставить их отказаться собираться на акции протеста. У власти это не получится. Потому что такие попытки – бестолковые", – говорит Рудик.

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Коллега Рудик по фракции Ярослав Железняк также поддержал это мнение:

"После заявлений президента о госперевороте ко всем таким новостям отношусь с большим скепсисом. Если такое было, то рассказывать на всю страну не надо. Сделали и сделали", – комментирует Железняк.

Депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова считает, что власти пытаются делегитимизировать протесты.

"Я бы это сложила в более широкую картинку. В сериале Зеленского он очень не любит некомфортные вещи. Он пытается их дискредитировать. Вспомним военных, волонтеров – я говорю о деле Шеремета и о других. Сейчас малый бизнес выходит на акции протеста. Зеленский делегитимизирует протесты, чтобы люди боялись выходить. Это сериал по уничтожению свободы мысли", – говорит депутат.

В Киеве 30 января задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Кроме Киева, акции должны были пройти в ряде городов Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил: "Они активно набирали людей, которые могут причинять вред другим гражданам и, в частности, правоохранителям". Одним из задержанных оказался бывший полковник полиции, воевавший на Донбассе – Юрий Голубан.