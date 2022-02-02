 
Ексклюзивы
1/5
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 603
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 216
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 288
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 270
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 801
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 882
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 297
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 999
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 6678
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1989
Фото
Все фото
20
3
5
3
4
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде &quot;УДАРа&quot;
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде "УДАРа"
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
Видео
Все видео
"Мы едины": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины
"Мы едины": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 63
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 558
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1647
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1008
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 504
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 11:10

"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского

  Комментировать
&quot;Власть хочет запугать от выхода на протесты&quot; – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
В парламенте скептически относятся к заявлениям Дениса Монастырского. Фото: Gazeta.ua, Сергей Старостенко

В Киеве задержали ряд лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Gazeta.ua собрала реакции народных депутатов на такое заявление с Министерства внутренних дел.

Нардеп от "Голоса" Кира Рудик говорит, что власти делают так, что бы украинцы не выходили на протесты.

"Я бы сначала хотела услышать расследование истории о перевороте о котором говорил президент и которое вроде планировалось на 1 декабря. С потенциальной попыткой убить министра. У нашей власти было много таких идей, которые ничем не закончились. Я думаю, это попытка отвлечь внимание общества. Заставить их отказаться собираться на акции протеста. У власти это не получится. Потому что такие попытки – бестолковые", – говорит Рудик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией

Коллега Рудик по фракции Ярослав Железняк также поддержал это мнение:

"После заявлений президента о госперевороте ко всем таким новостям отношусь с большим скепсисом. Если такое было, то рассказывать на всю страну не надо. Сделали и сделали", – комментирует Железняк.

Депутат от "Европейской солидарности" Мария Ионова считает, что власти пытаются делегитимизировать протесты.

"Я бы это сложила в более широкую картинку. В сериале Зеленского он очень не любит некомфортные вещи. Он пытается их дискредитировать. Вспомним военных, волонтеров – я говорю о деле Шеремета и о других. Сейчас малый бизнес выходит на акции протеста. Зеленский делегитимизирует протесты, чтобы люди боялись выходить. Это сериал по уничтожению свободы мысли", – говорит депутат.

В Киеве 30 января задержали лиц, планировавших массовые беспорядки на территории страны. Кроме Киева, акции должны были пройти в ряде городов Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил: "Они активно набирали людей, которые могут причинять вред другим гражданам и, в частности, правоохранителям". Одним из задержанных оказался бывший полковник полиции, воевавший на Донбассе – Юрий Голубан.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

Украина получила право голоса по Антарктиде

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 24084
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 17613
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 12537
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 11070
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 10846
Политика
Германия снова отказалась поставлять вооружение в Украину
Германия снова отказалась поставлять вооружение в Украину Просмотров: 198
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
 Просмотров: 207
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
 Просмотров: 288
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение Просмотров: 783
Великобритания перебросила в Украину элитный спецназ
Великобритания перебросила в Украину элитный спецназ Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
4
"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
Нардепы собирают подписи за отставку Шкарлета
1
Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы
Голосов: 1224
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть