Владислава Магалецкая – как "сгущаются тучи" над главой Госпродпотребслужбы

Владислава Магалецкая. Фото: golos.ua

На фоне очередной волны коронавирусной инфекции COVID-19, увеличении количества заболевших, госпитализированных и введения жестких карантинных ограничений не замеченной прошла новость о создании Народными депутатами рабочей группы по контролю Госпродпотребслужбы Южного региона. Мы решили немного углубиться в суть вопроса.

Вот уже 7 месяцев как Госпродпотребслужбу возглавляет Владислава Магалецкая.

Сегодняшний руководитель Госпродпотребслужбы получила эту должность без конкурса. По официальной версии, отмена конкурса связана с тем, что таким образом правительство боролось с COVID-19. По неофициальной – Магалецкая получила должность по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.

Пребывание на должности главы службы вызвало много вопросов с первого дня назначения в среде профессионалов. Эксперты усомнились в профессионализме главы Госпродпотребслужбы, когда в Украине за три месяца погибли тысячи редких краснокнижных птиц в зоне херсонского заповедника "Аскания-Нова". Причиной трагедии, как сообщила Госпродпотребслужба, стало отравленное зерно, которым фермеры травили грызунов. Глава Госпродпотребслужбы выдавала рекомендации, собирала круглые столы и даже сообщила о запрете яда на три месяца, но птицы продолжили умирать. Вместо того, чтобы эффективно проводить профилактические мероприятия по недопущению распространения болезней в естественной фауне, представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, выполняют приказ собственного Эго, который лично доводит до выполнения Первый заместитель председателя, Седик Владислав. Он неоднократно посещал Херсонское управление Держпродспоживслужбы и отдавал приказы по сокрытию истинной причины гибели птиц. Стоит отметить, что Седик не имеет никакого отношения к ветеринарии. За птицами могут последовать пчелы, не говоря уже об онкозаболеваниях людей, говорят эксперты.

В распоряжение редакции "Голос.ua" попало обращение к Магалецкой Народных депутатов с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию с копиями документов, по поводу гибели птици в Херсонской области в 2021 году.

Издание обращает внимание на пункт 12 и 13 данного обращения. Какое количество советников у Магалецкой, какие должности они занимают? Если это советники вне штата, то источники их финансирования? А по данным источника интернер-ресурса, близкого к Главе службы, таких советников у нее хоть отбавляй. И все они не в штате. Альтруисты? Профессионалы? Тогда почему продолжает гибнуть редкая птица на юге Украины. Виноваты фермеры, которые трафили грызунов. Но ведь они и раньше травили грызунов, но это не приводило к такой массовой гибели птицы.

На основании многочисленных жалоб представителей бизнеса и ассоциаций, которая была направлена в парламент, Аграрный комитет создал рабочую группу с народными депутатами, экспертами, и работниками управления, чтобы разобраться в сложившейся проблеме с фитосанитарными и ветеринарными сертификатами.

Согласно решению Комитета по вопросам аграрной и земельной политики главой рабочей группы

избрали нардепа Александра Гайду. Он отправил запрос Магалецкой, с просьбой командировать в состав рабочей группы трех сотрудников службы. Но, просьба была отклонена, со ссылкой на карантин и пандемию. Владислва Валериевна, посчитав себя выше, высшего законодательного орагана Украины написала жалобу – обращение в регламентный комитет на созданную рабочую группу и ее действия. Но, ни карантин, ни локдаун в тоже время не помешал Владиславе Магалецкой отправиться 13 апреля 2021 года с визитом в ЮАР, открывать для Украины Африку.

А тем временем, в Николаеве того же 13 апреля за взятку задержан первый замначальника Госпродпотребслужбы, который совсем недавно был назначен по протекции лично Магалецкой. Предыдущее руководство ее не устраивало якобы из-за участия в коррупционных схемах.

"Поздним вечером во вторник, 13 апреля, на ул. Гражданской в Николаеве полицейские задержали автомобиль Peugeot 301. В автомобиле находился первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области с женой. Полицейские предъявили ему постановление суда о проведении обыска… Задержанный – Вячеслав Бродовский" – пишет Интерфакс-Украина. Стоит отметить, что начальник Госпродпотребслужбы Николаева Мельников Денис Юрьевич, также назначенный Магалецкой, срочно слег в больницу с короновирусом.

9 марта 2021 года СБУ разоблачила чиновника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области, причастного к систематическому получению неправомерной выгоды.

13 марта раскрыта коррупционная схема выдачи заключений безопасности продуктов питания – задержали начальника районного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Но об этом молчание со стороны главы службы. Что-то любит тишину. Открываем Африку.

Издание отмечает, что складывается впечатление, что госпожа Магалецкая уверовала в свою уникальность, неприкасаемость, и вседозволенность на этой должности. Что достаточно постоянно говорить о Smart-реформах и диджитализации, а успех именно в этом, и будет порядок. На самом деле, человек абсолютно профессионально непригодный, как о ней отзываются в близком окружении, полностью провалила работу службы. Магалецкая массово увольняет пофессионалов, заменяя их дилетантами, а кадровая политика в целом вообще не имеет здравого смысла. Возможно, просто Магалецкая себя не видит в Украине, и у нее далеко идущие планы за пределами страны?