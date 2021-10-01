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пятница, 01 октября 2021 12:54

Владелица маникюрного салона претендует на кресло в правительстве

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Владелица маникюрного салона претендует на кресло в правительстве
Кандидат на министерское кресло задекларировала 20 тыс. грн дохода за прошлый год. Фото: Facebook-страница

Владелица торговой марки "Экспресс маникюр" Елена Липовская-Эргюль претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей.

Об этом свидетельствует поданная ею 30 сентября декларация кандидата на должность.

Кандидат указала 20,4 тыс. грн дохода за прошлый год от основного места работы - зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Право собственности на "Экспресс маникюр" ей принадлежит с 2009 года.

Муж - гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан - в прошлом году получил 633,84 тыс. грн у турецкой компании Tantur Tourism Co.

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Липовская-Эргюль имеет 10 соток земли в селе Ревное Бориспольского района. С мужем, дочерью и отцом - квартиру в Киеве на 71,5 кв.м. Еще одну квартиру в Турции на 189,4 кв.м с мужем и дочерью.

Задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на 2 млн грн, ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на около 800 тыс. грн.

Также владеет автомобилем Range Rover Sport 2016 года, у мужа - Mercedes-Benz E180 тоже 2016-го.

Наличными держит $378 тыс., €877 тыс. и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн заняла третьим лицам.

Муж имеет $147 тыс. и €16,9 тыс. в турецком Garanti bank, также $285 тыс. и €710 тыс. наличными.

Ранее СМИ сообщали о возможном увольнении министра соцполитики Марины Лазебной, вице-премьера Олега Уруского и министра экологии Романа Абрамовского.

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