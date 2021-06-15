Вирастюк под крики "Ганьба" принес присягу народного депутата

Выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. Это произошло во время заседания Верховной Рады во вторник утром.
В это время из зала народный депутат из группы "Партия "За будущее" Игорь Гузь выкрикивал "Ганьба". На что Виратстюк улыбнулся.
В тоже время депутаты из фракции "Слуга народа" встали и аплодировали.
"Клянусь народу Украины. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы. Слава Украине", - сказал Вирастюк.
"Героям слава", - ответил зал. Раздались аплодисменты.
"Поздравляю вас, желаю успехов", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
После этого к трибуне вышли депутаты из "За будущее". "Вы превзошли даже Партию регионов после того, как вы давите на правоохранительные и судебные органы. Вы украли эту победу", - обратился нардеп Игорь Палица к "слугам народа".
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9 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вирастюка народным депутатом.
Промежуточные выборы в округе в Ивано-Франковской области проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом".
По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.
Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.
Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно".
5 мая ЦВК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом.
Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым его признавали победителем.
5 июня суд оставил в силе протокол ЦИК о победе Вирастюка.
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