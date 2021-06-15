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вторник, 15 июня 2021 10:08

Вирастюк под крики "Ганьба" принес присягу народного депутата

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Выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. Это произошло во время заседания Верховной Рады во вторник утром.

В это время из зала народный депутат из группы "Партия "За будущее" Игорь Гузь выкрикивал "Ганьба". На что Виратстюк улыбнулся.

Автор: Богдан Бортаков, bykvu.com
 

В тоже время депутаты из фракции "Слуга народа" встали и аплодировали.

"Клянусь народу Украины. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы. Слава Украине", - сказал Вирастюк.

"Героям слава", - ответил зал. Раздались аплодисменты.

"Поздравляю вас, желаю успехов", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

После этого к трибуне вышли депутаты из "За будущее". "Вы превзошли даже Партию регионов после того, как вы давите на правоохранительные и судебные органы. Вы украли эту победу", - обратился нардеп Игорь Палица к "слугам народа".

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9 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вирастюка народным депутатом.

Промежуточные выборы в округе в Ивано-Франковской области проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом".

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.

Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно".

5 мая ЦВК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом.

Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым его признавали победителем.

5 июня суд оставил в силе протокол ЦИК о победе Вирастюка.

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Дата
15
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