Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

Выборы проходили в марте. Фото: Facebook.com/yevheniya.khudzik

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала выдвиженца от партии "Слуга народа" по 87 округу Василия Вирастюка народным депутатом.

"За" проголосовали 16 членов ЦИК, сообщает "Суспільне"

7 июня к комиссии поступило заявление Вирастюка с документами, которые необходимы для его регистрации в качестве народного депутата.

"Предлагается зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе 87.

Второе - выдать зарегистрированном нардепу временное удостоверение.

Третье - копию этого постановления прислать Верховной Раде Украины и четвертое - обнародовать это постановление на официальном сайте", - сказал член ЦИК Андрей Гевко.

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Промежуточные выборы в округе в Ивано-Франковской области проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом". По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса. Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно". 5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Вирастюка нардепом. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым его признавали победителем. 5 июня суд оставил в силе протокол ЦИК о победе Вирастюка.