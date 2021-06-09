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среда, 09 июня 2021 17:05

Вирастюка зарегистрировали народным депутатом

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Вирастюка зарегистрировали народным депутатом
Выборы проходили в марте. Фото: Facebook.com/yevheniya.khudzik

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала выдвиженца от партии "Слуга народа" по 87 округу Василия Вирастюка народным депутатом.

"За" проголосовали 16 членов ЦИК, сообщает "Суспільне"

7 июня к комиссии поступило заявление Вирастюка с документами, которые необходимы для его регистрации в качестве народного депутата.

"Предлагается зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе 87.

Второе - выдать зарегистрированном нардепу временное удостоверение.

Третье - копию этого постановления прислать Верховной Раде Украины и четвертое - обнародовать это постановление на официальном сайте", - сказал член ЦИК Андрей Гевко.

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Промежуточные выборы в округе в Ивано-Франковской области проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом".

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.

Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно".

5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Вирастюка нардепом.

Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым его признавали победителем.

5 июня суд оставил в силе протокол ЦИК о победе Вирастюка.

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