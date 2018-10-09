Вилкул уже позиционирует себя как кандидат в президенты. Надо быть очень осторожным с его преследованием - Суслов

Вилкул уже позиционирует себя как кандидата в президенты. Фото: obozrevatel

"Все эти "подання" приобретают характер травли оппозиционных сил и оппозиционных депутатов. Тем более, все это связано с началом предвыборной борьбы. А Вилкул, напомним, уже позиционирует себя как одного из кандидатов в президенты. В этих условиях это выглядит как попытка выбить одного из реальных кандидатов, который претендует быть представителем Юго-Восточной части Украины", - сказал в эфире NewsOne министр экономики 1997 – 1998 гг. Виктор Суслов, комментируя заседание регламентного комитета ВР, на котором рассматривалось повторное представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с Александра Вилкула.

В ходе заседания Вилкул представил доказательства того, что обвинения ГПУ были сфальсифицированы.

Суслов отметил: "Очень похоже, что всё это "подання" политически мотивированное. Конечно, окончательно это установить может суд, если дело дойдет до суда. Но очень многое депутаты могут понять из самого содержания материалов.

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Если то, что говорит Вилкул, документально подтверждается: и сохранение земли в государственной собственности, и тот факт, что принятые ранее, еще в 2011 году, решения не оспаривались ни прокуратурой, ни какими-либо заинтересованными организациями, не было обращений в суд, то, конечно, так или иначе, эти документы говорят в пользу Вилкула".

Отметим, что во время заседания регламентного комитета по снятию неприкосновенности с Вилкула выяснилось, чтобы "выбить" показания против Вилкула, прокуратура держала свидетеля зимой в неотапливаемой камере.

Свидетеля - экс-главу Днепропетровской райгосадминистрации, 70-летнего Вадима Кобыляцкого - без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации. Заявление свидетеля депутаты получили во время заседания.

По итогам заседания Регламентный комитет Верховной Рады отложил публикацию своего решения после вскрывшейся фальсификации в материалах ГПУ против Вилкула.