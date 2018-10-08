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понедельник, 08 октября 2018 20:11

После вскрывшейся фальсификации в материалах ГПУ против Вилкула регламентный комитет отложил публикацию своего решения

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После вскрывшейся фальсификации в материалах ГПУ против Вилкула регламентный комитет отложил публикацию своего решения
Показания против Вилкула давали под давлением. Фото: ТСН

Во время рассмотрения регламентным комитетом ВР повторного представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула выяснилось, что свидетели давали показания против Вилкула под давлением.


70-летнего Вадима Кобыляцкого без решения суда прокуратура поместила в декабре 2017 года в неотапливаемую камеру и требовала дать ложные показания против Вилкула. Но даже в этих условиях Кобыляцкий не согласился оговорить нардепа. Он подписал компромисс, предложенный прокуратурой, что ему якобы звонили из приемной облгосадминистрации.


Об этом Кобыляцкий заявил прямо во время заседания регламентного комитета.


Адвокат Алексей Баганец обвинил Генеральную прокуратуру в искусственном создании доказательств и фальсификации материалов досудебного расследования для привлечения заведомо невиновного лица – народного депутата Александра Вилкула – к уголовной ответственности.


В частности, Алексей Баганец заявил, что показания свидетеля Кобыляцкого, на которых базируется обвинение, "были получены путем применения недозволенных методов следствия и нарушения его конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность".


Также на комитете Вилкул предъявил доказательства – решение Никопольского суда, в соответствие с которым велась незаконная прослушка мобильного телефона Вилкула, несмотря на то, что он является народным депутатом и у него депутатская неприкосновенность.


Кроме того, Вилкул предъявил членам комитета официальный документ – решение Верховной Рады 1999 года о выделении Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату (ГОКу) земли государственной собственности в аренду. Напомним, что прокуратура предъявила фальсифицированные обвинения Вилкулу о том, что он якобы в 2011 году незаконно передал эту землю в аренду. Таким образом, оказалось, что за больше чем за 10 лет до того, как Вилкул стал губернатором Днепропетровской области, решение о выделении земли в аренду было принято парламентом.

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Более того, в 2016 году Министерство юстиции подтвердило правильность аренды ГОКом земли, которая продолжает оставаться в государственной собственности.


При рассмотрении материалов ГПУ Вилкул предоставил подтверждение, что обвинение силовиков основываются на законах, которые прекратили свое действие еще в 2001 году.


На основании вновь открывшихся фактов регламентный комитет на 2 дня отложил публикацию своего решения до получения официальных разъяснений от Генеральной прокуратуры.


"Даже изначально негативно против меня настроенным членам комитета от других политических партий стало ясно, что дело на 100% сфальсифицировано. Нет не то что состава, нет события преступления. Все эти обвинения - это попытка власти руками генпрокуратуры, как инструмента, устранить политического оппонента, который не хочет договариваться и плясать под их дудку на выборах", - подчеркнул Вилкул.

Свидетель заявил, что согласился на условия силовиков и подписал подготовленные прокурором фальшивые обвинения на Вилкула после того, как был без суда помещен в тюрьму в декабре в неотапливаемую камеру.

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