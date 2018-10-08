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понедельник, 08 октября 2018 18:11

Чтобы выбить показания против Вилкула, прокуратура держала свидетеля зимой в неотапливаемой камере

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Чтобы выбить показания против Вилкула, прокуратура держала свидетеля зимой в неотапливаемой камере
Силовики силой выбили обвинительные показания на Вилкула. Фото: "Коментарі"

Свидетель заявил, что согласился на условия силовиков и подписал подготовленные прокурором фальшивые обвинения на Вилкула после того, как был без суда заключен в тюрьму в декабре в неотапливаемую камеру.

Об этом сообщают "Комментарии".

"Чтобы сфальсифицировать обвинения против Вилкула силовики выбивали показания у свидетелей, которые писали их под диктовку прокурора", - заявил экс-глава Днепропетровской райгосадминистрации 70-летний Вадим Кобыляцкий.

Об этом стало известно во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривал повторное представление Генеральной прокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула.

"После того, как "свидетель" Кобыляцкий под давлением подписал показания, продиктованные следователем, его выпустили. О противоправных действиях против него Кобыляцкий дал письменное свидетельство адвокатам и сделал видеообращение. Он еще раз подтвердил, что никакой Вилкул ему никаких противоправных указаний не давал. А формулировку про "какие-то голоса по телефону из приемной Вилкула" ему навязывал следователь. Дело против этого свидетеля в мае 2018 было закрыто судом", - отметил адвокат Олег Бабич.

Во время заседания также выяснилось, что прокуратура построила обвинение на законах, утративших силу еще в 2001 году – за 10 лет до того периода, в котором силовики "проверяли" деятельность Александра Вилкула на посту губернатора Днепропетровской области.

"Прокуроры, чтобы слепить хоть какое-то обвинение, были вынуждены использовать законы, не существовавшие в 2011 году. Например: Земельный Кодекс, на который они ссылаются, утратил силу еще в 2001 году. И это не единственные фальсификации в этом деле", - отметил Вилкул.

Сторона защиты предоставила также материалы, показывающие несостоятельность обвинений ГПУ о том, что Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, в 2011 году якобы незаконно забрал землю в Покровском районе Днепропетровской области.

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Члены Регламентного комитета получили официальные документы, что земля продолжает находиться в государственной собственности. Эта земля находится в аренде Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината (ГОКа).

Еще в 1999 году Верховная Рада приняла решение о передаче этой земли в аренду ГОКу. Аналогичный договор аренды был подготовлен и в 2011 году облгосадминистрацией. После экспертиз и согласований, были поставлены 12 подписей профильных руководителей и только потом, в соответствии с законом, Вилкул поставил свою, 13 подпись. В 2016 году Министерство юстиции подтвердило правильность пользования комбинатом этого участка, и договор аренды был продлен.

"Даже изначально негативно против меня настроенным членам комитета от других политических партий стало ясно, что дело на 100% сфальсифицировано. Нет не то, что состава, нет события преступления. Все эти обвинения - это попытка власти руками генпрокуратуры, как инструмента, устранить политического оппонента, который не хочет договариваться и плясать под их дудку на выборах", - подчеркнул Вилкул.

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