После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт

Спиридонов называет обвинения против Александра Вилкула сфальсифицированными. Фото: Etcetera Media

Обвинения против нардепа Александра Вилкула фактически дали старт президентской кампании в Украине. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Николай Спиридонов, комментируя сегодняшнее заседание Регламентного комитета Рады, на котором рассматривалось повторное представление генпрокурора на снятие неприкосновенности с оппозиционера Вилкула, передают "Комментарии".

Спиридонов называет обвинения против нардепа сфальсифицированными и отмечает, что согласно рейтингам, власть не может честно выиграть следующие выборы и уповает на "расчистку поля" от всех, кто может рассчитывать на победу и не хочет договариваться с властью.

"Заседание показало, что власть превращает прокуратуру в инструмент давления на конкурентов. Уже даже не стесняются давить на политиков такого уровня, как Вилкул. Показания свидетелей сделаны под копирку! Это даже не смешно, когда заявляют о "голосах", которые семь лет назад якобы звонили из приемной губернатора. С доказательной базой реально проблема - законы, на которые ссылается прокуратура, обвиняя Вилкула, вообще утратили силу в 2001 году", - сказал эксперт.

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По словам Спиридонова, власть не заинтересована в правдивости обвинений, в результате чего возникают ситуации, при которых прокурор "уже в десятый раз приносит какие-то материалы на Регламентный комитет". Эксперт напоминает, что с части депутатов сняли неприкосновенность, но ни одного решения суда так и не было. Таким образом, считает он, власть оказывает давление и выматывает силы своих оппонентов.

"То, что происходит, - плохой сигнал для представителей всех фракций. Депутаты понимают, что такие же фальшивки готовятся, если уже не лежат где-то под сукном, на лидеров их фракций и на них самих. И, если они молчаливо согласятся с тем, что власть делает с Вилкулом, завтра могут прийти за Тимошенко, Гриценко, Тарутой, Садовым, да за любым депутатом, в том числе – из коалиции", - подчеркнул эксперт.

Спиридонов пишет, что даже в этой ситуации есть хороший сигнал. Так, 70-летний Вадим Кобыляцкий, которого прокуратура заставила дать ложные показания против Вилкула, открыто заявил, что вынужден был подписать показания, надиктованные прокуратурой, потому что его якобы без суда поместили в декабре прошлого года в холодную камеру.

"И это явно не последний такой пример. Чаша терпения уже переполнена, а до выборов, которые могут многое изменить, всего шесть месяцев", - подчеркнул Спиридонов.

Регламентный комитет передал на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Генпрокурор Юрий Луценко на заседании обосновывал представления. По информации прокуратуры, Вилкул в должности экс-председателя Днепропетровской ОГА подписал распоряжение, которым заменил назначения земель из сельскохозяйственного на промышленное. Этими действиями он нанес государству ущерб более чем 5 млн грн и уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения.