После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 477
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6912
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3204
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5400
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1575
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1359
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
9
16
14
12
6
Porsche 911 Speedster станет серийным
Porsche 911 Speedster станет серийным
&quot;Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн&quot; - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
Honda презентовала мощный кроссовер CR-V
Honda презентовала мощный кроссовер CR-V
Видео
Все видео
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
Audi представила три новых e-tron
Audi представила три новых e-tron
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Toyota презентовала четыре электромобили
Toyota презентовала четыре электромобили
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 567
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5337
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9720
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 45
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
понедельник, 08 октября 2018 17:25

После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт

1 Комментировать
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
Спиридонов называет обвинения против Александра Вилкула сфальсифицированными. Фото: Etcetera Media

Обвинения против нардепа Александра Вилкула фактически дали старт президентской кампании в Украине. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политический эксперт Николай Спиридонов, комментируя сегодняшнее заседание Регламентного комитета Рады, на котором рассматривалось повторное представление генпрокурора на снятие неприкосновенности с оппозиционера Вилкула, передают "Комментарии".

Спиридонов называет обвинения против нардепа сфальсифицированными и отмечает, что согласно рейтингам, власть не может честно выиграть следующие выборы и уповает на "расчистку поля" от всех, кто может рассчитывать на победу и не хочет договариваться с властью.

"Заседание показало, что власть превращает прокуратуру в инструмент давления на конкурентов. Уже даже не стесняются давить на политиков такого уровня, как Вилкул. Показания свидетелей сделаны под копирку! Это даже не смешно, когда заявляют о "голосах", которые семь лет назад якобы звонили из приемной губернатора. С доказательной базой реально проблема - законы, на которые ссылается прокуратура, обвиняя Вилкула, вообще утратили силу в 2001 году", - сказал эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вилкул может заявить об участии в президентской кампании во время снятия с него неприкосновенности - эксперт

По словам Спиридонова, власть не заинтересована в правдивости обвинений, в результате чего возникают ситуации, при которых прокурор "уже в десятый раз приносит какие-то материалы на Регламентный комитет". Эксперт напоминает, что с части депутатов сняли неприкосновенность, но ни одного решения суда так и не было. Таким образом, считает он, власть оказывает давление и выматывает силы своих оппонентов.

"То, что происходит, - плохой сигнал для представителей всех фракций. Депутаты понимают, что такие же фальшивки готовятся, если уже не лежат где-то под сукном, на лидеров их фракций и на них самих. И, если они молчаливо согласятся с тем, что власть делает с Вилкулом, завтра могут прийти за Тимошенко, Гриценко, Тарутой, Садовым, да за любым депутатом, в том числе – из коалиции", - подчеркнул эксперт.

Спиридонов пишет, что даже в этой ситуации есть хороший сигнал. Так, 70-летний Вадим Кобыляцкий, которого прокуратура заставила дать ложные показания против Вилкула, открыто заявил, что вынужден был подписать показания, надиктованные прокуратурой, потому что его якобы без суда поместили в декабре прошлого года в холодную камеру.
"И это явно не последний такой пример. Чаша терпения уже переполнена, а до выборов, которые могут многое изменить, всего шесть месяцев", - подчеркнул Спиридонов.

Регламентный комитет передал на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании обосновывал представления. По информации прокуратуры, Вилкул в должности экс-председателя Днепропетровской ОГА подписал распоряжение, которым заменил назначения земель из сельскохозяйственного на промышленное. Этими действиями он нанес государству ущерб более чем 5 млн грн и уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Полный стадион освистал президента

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 56239
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 52418
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 39529
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 28791
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 18180
Авто
Porsche 911 Speedster станет серийным
Porsche 911 Speedster станет серийным
9
 Просмотров: 315
Радары возвращаются на украинские дороги: где будут измерять скорость
Радары возвращаются на украинские дороги: где будут измерять скорость Просмотров: 2061
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
 Просмотров: 990
Где в Украине лучше всего ремонтируют дороги
Где в Украине лучше всего ремонтируют дороги Просмотров: 1107
Пойдут десятки миллионов гривен - эксперт прокомментировал разрешение на фотофиксацию
Пойдут десятки миллионов гривен - эксперт прокомментировал разрешение на фотофиксацию Просмотров: 540
Больше всего комментируют
13
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
7
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
2
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Голосов: 9926
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua