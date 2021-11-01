Вице-премьер Резников подал в отставку

Фото: minre.gov.ua

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об увольнении.

Об этом в понедельник сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Подал заявление об освобождении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие. Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате Верховной Рады", - написал Мельничук в Telegram.

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Сегодня фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Там рассмотрят кадровые изменения в правительстве. В президентской команде определились с кандидатами в замену нескольким министрам.