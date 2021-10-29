Президентская фракция соберется на заседание – выступит министр

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание в понедельник, 1 ноября.
Там рассмотрят кадровые изменения в Кабинете министров, сообщила представитель президента Юлия Палийчук в Telegram.
Заседание состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый".
"Планируют рассмотреть:
кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;
избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец;
другие вопросы, связанные с работой фракции", – сообщила Палийчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Также министр финансов Сергей Марченко представит "слугам" внедрение второго уровня пенсионной реформы.
"Українська правда" сообщает, что "слуги" обсудят увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.
На следующей неделе пройдут очередные пленарные заседания парламента.
В президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.
Комментарии