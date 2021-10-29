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пятница, 29 октября 2021 15:59

Президентская фракция соберется на заседание – выступит министр

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Президентская фракция соберется на заседание – выступит министр
"Слуги" соберутся в КВЦ "Парковый". Фото: sluga-narodu.com

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание в понедельник, 1 ноября.

Там рассмотрят кадровые изменения в Кабинете министров, сообщила представитель президента Юлия Палийчук в Telegram.

Заседание состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый".

"Планируют рассмотреть:

кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;

избрание первого заместителя главы фракции. Кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец;

другие вопросы, связанные с работой фракции", – сообщила Палийчук.

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Также министр финансов Сергей Марченко представит "слугам" внедрение второго уровня пенсионной реформы.

"Українська правда" сообщает, что "слуги" обсудят увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

На следующей неделе пройдут очередные пленарные заседания парламента.

В президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.

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