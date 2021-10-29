Перестановки в правительстве: назвали кандидатов на замену ряду министров

Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает второй год. Парламент до сих пор не утвердил его программу. Фото: kmu.gov.ua

В президентской команде определились с кандидатами в замену нескольким министрам. Их увольнение может состояться в среду, а назначение новых членов правительства – в четверг.

Об этом пишет "РБК-Україна" со ссылкой на информированных собеседников в "Слуге народа".

Так, вместо министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, уже подавшего заявление об отставке, Верховная Рада может назначить его заместителя Руслана Стрельца.

На место министра обороны Андрея Тарана, как ожидается, перейдет нынешний вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. А его место в Кабинете министров тогда может занять нардеп от СН Ирина Верещук.

Вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности Олега Урусского хотят заменить Павлом Рябикиным. Сейчас он возглавляет Гостаможню.

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В президентской команде также рассматривают увольнение первого вице-премьера по экономике Алексея Любченко. С кандидатурой в его замену определились еще несколько недель назад. Место Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Все эти кадровые ротации планируют провести в парламенте на следующей неделе, утверждают источники.

"Однако по Любченко пока еще есть вопросы. Вопрос в том, будут ли переводить его на какую-нибудь другую позицию или не найдут для него другого места. Поэтому его отставку могут отложить на позже", - сказал собеседник.

На следующей неделе пройдут очередные пленарные заседания парламента. В партии "Слуга народа" сообщили о внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.