Перестановки в правительстве: назвали кандидатов на замену ряду министров

 
Ексклюзивы
1/5
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 315
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 738
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 918
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1917
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2385
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 558
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1296
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6840
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2664
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
11
5
3
12
&quot;Для Офиса президента будет управляемой фигурой&quot; - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
&quot;Коля что, дурак?&quot; - на Бессарабке комментируют &quot;знатока цен&quot; Тищенко
"Коля что, дурак?" - на Бессарабке комментируют "знатока цен" Тищенко
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Видео
Все видео
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
Офис президента посещал соратник Фирташа с уголовным прошлым и гражданством РФ – "Схемы"
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
К противостоянию с Кличко Зеленский привлек даже Филатова и Корбана – расследование британского журналиста
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Савченко в прямом эфире обвинили в работе на Москву
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
На центральном телеканале запустили проект о декоммунизации с известным блоггером
На центральном телеканале запустили проект о декоммунизации с известным блоггером
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2 Просмотров: 1350
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 900
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 837
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2691
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 180
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 09:44

Перестановки в правительстве: назвали кандидатов на замену ряду министров

1 Комментировать
Перестановки в правительстве: назвали кандидатов на замену ряду министров
Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает второй год. Парламент до сих пор не утвердил его программу. Фото: kmu.gov.ua

В президентской команде определились с кандидатами в замену нескольким министрам. Их увольнение может состояться в среду, а назначение новых членов правительства – в четверг.

Об этом пишет "РБК-Україна" со ссылкой на информированных собеседников в "Слуге народа".

Так, вместо министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, уже подавшего заявление об отставке, Верховная Рада может назначить его заместителя Руслана Стрельца.

На место министра обороны Андрея Тарана, как ожидается, перейдет нынешний вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. А его место в Кабинете министров тогда может занять нардеп от СН Ирина Верещук.

Вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности Олега Урусского хотят заменить Павлом Рябикиным. Сейчас он возглавляет Гостаможню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане

В президентской команде также рассматривают увольнение первого вице-премьера по экономике Алексея Любченко. С кандидатурой в его замену определились еще несколько недель назад. Место Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Все эти кадровые ротации планируют провести в парламенте на следующей неделе, утверждают источники.

"Однако по Любченко пока еще есть вопросы. Вопрос в том, будут ли переводить его на какую-нибудь другую позицию или не найдут для него другого места. Поэтому его отставку могут отложить на позже", - сказал собеседник.

На следующей неделе пройдут очередные пленарные заседания парламента.

В партии "Слуга народа" сообщили о внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перестановки в правительстве: назвали кандидатов на замену ряду министров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 6111
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 5472
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5004
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 4968
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 3645
Политика
Разумков хочет создать политическую силу
Разумков хочет создать политическую силу 1 Просмотров: 27
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны
5
 1 Просмотров: 333
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
 2 Просмотров: 1350
"Украина ничего не нарушала" - Кулеба ответил на претензии по поводу использования Bayraktar
"Украина ничего не нарушала" - Кулеба ответил на претензии по поводу использования Bayraktar Просмотров: 414
Жена Шуфрича после "Спутника V" перевакцинировалась
Жена Шуфрича после "Спутника V" перевакцинировалась 1 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
16
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
8
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
2
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
Голосов: 8767
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть