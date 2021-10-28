Раду соберут на внеочередное заседание

В партии "Слуга народа" сообщили о запланированном внеочередном заседании Верховной Рады.
Об этом в четверг написала в Telegram пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук.
"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - сообщила.
Среди вопросов, которые "слуги" хотят рассмотреть:
проект постановления, предусматривающий допуск в помещения парламента только по подтвержденной вакцинации или с ПЦР-тестом.
законопроекты касательно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;
усовершенствования системы управления сферой здравоохранения;
функционирование Единого государственного реестра ветеранов войны и введение электронного удостоверения ветерана;
внесение изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами.
Дополняется.
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