Раду соберут на внеочередное заседание

Внеочередное заседание планируют на вторник. Фото: rada.gov.ua

В партии "Слуга народа" сообщили о запланированном внеочередном заседании Верховной Рады.

Об этом в четверг написала в Telegram пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук.

"Во вторник, 2 ноября, ожидается созыв внеочередного заседания Верховной Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский для рассмотрения важных социальных и медицинских вопросов", - сообщила.

Среди вопросов, которые "слуги" хотят рассмотреть:

проект постановления, предусматривающий допуск в помещения парламента только по подтвержденной вакцинации или с ПЦР-тестом.

законопроекты касательно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

усовершенствования системы управления сферой здравоохранения;

функционирование Единого государственного реестра ветеранов войны и введение электронного удостоверения ветерана;

внесение изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами.

Дополняется.