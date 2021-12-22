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среда, 22 декабря 2021 12:59

Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко

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Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
Петр Порошенко встретился с Вице-Маршалком Сената Михалом Каминский и членами Комитета по иностранным делам Сената Республики Польша. Фото: eurosolidarity.org

Вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский предостерег украинские власти от преследований пятого президента Петра Порошенко. Он подчеркнул, что европейские партнеры не понимают, почему в ситуации ежедневной угрозы российского вторжения власти Украины не консолидируют общество, а оказывают давление на оппозицию.

"Люди на Западе и в Польше не понимают, что происходит в Украине. Почти каждый день возникает угроза российской агрессии, и в это же время мы слышим, что есть обвинения и нападки на президента Порошенко и других лидеров оппозиции. Сегодня Украине нужно единство, а не разделение. Я думаю, сейчас один из важнейших вопросов – показать солидарность Запада с Украиной и украинским народом, потому что единственный язык, который понимает Путин – это язык силы. А слабость Запада только подтолкнет Путина к вторжению", – сказал Каминский.

"Итог сегодняшней конференции с присутствием многих важных украинских, литовских и польских политиков демонстрирует солидарность", – добавил польский политик.

"Нам нужно от украинской стороны сегодня то же, что Польша показала 15-20 лет назад, когда мы вступили в НАТО. Мы были вместе – правые и левые. Украина нуждается в том же – не во внутренних разногласиях, а в единстве", – резюмировал депутат.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В штабе партии "Европейская солидарность" дело назвали "фарсом".

21 декабря Порошенко записал видео, в котором заявил, что команда президента Зеленского пересекла "красные линии".

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22
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