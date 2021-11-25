"Весна придет - сажать будем": количество дел растет, приговоров взяточникам становится меньше

В украинских судах уже несколько лет наблюдается негативная тенденция: увеличивается количество производств по факту взяточничества, но в то же время принимают все меньше приговоров.

Инфографику опубликовало "Слово і діло"

В 2019 году в судах первой инстанции было 2 тыс. 296 уголовных производств по факту взяточничества в отношении чуть более трех тысяч человек.

Количество приговоров по сравнению с предыдущим годом уменьшилось до 176, оправдали 92 человека, против 38 производства закрыли, по 168 вынесли другие решения. К концу года в отношении почти 2,6 тыс. человек остались нерассмотренными дела.

В прошлом году тенденция сохранилась – количество производств по факту взяточничества увеличилось, а приговоров вынесли меньше. Так, в 2020-м в судах было 2 тыс. 375 дел в отношении 3,2 тыс. человек. При этом осудили только 125. 59 оправдали, по 33 закрыли дела.

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9 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Этический совет, который будет заниматься отбором кандидатов в Высший совет правосудия, сформирован, а судебная реформа началась.