Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом

При входе в Верховную Раду проверяют сертификаты о вакцинации или тесты на коронавирус.

Новый режим допуска заработал со вчерашнего дня. Фото опубликовал Telegraf.

Документы проверяет охрана. Также фотограф Ян Доброносов опубликовал фото из кулуаров и сессионного зала парламента. Нардеп Гео Лерос пришел в зал в верхней одежде. Некоторые нардепы ходят по парламенту без маски.

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Спикер Руслан Стефанчук подписал распоряжение, согласно которому доступ в Верховную Раду с 15 ноября разрешен только вакцинированным или тем, кто имеет негативный ПЦР-тест, тест на антиген или справку о выздоровлении.

В отеле "Национальный" на улице Липская, 5 в Киеве работает пункт вакцинации.

ВР приняла постановление о допуске в парламент при наличии Covid-сертификата 2 ноября. Против него голосовали народные депутаты от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Юрий Камельчук.