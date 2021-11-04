"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского

Во время выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 4 ноября народные депутаты от "Европейской солидарности" устроили акцию. Парламентарии развернули плакаты и стоя держали их.

Соответствующие кадры распространил Ян Доброносов в Facebook.

Надписи на платах апеллировали, в частности, к фильму-расследованию "Офшор 95" и делу "вагнеровцев":

"Зеофшор, верни $40 млн, которые украл с Коломойским", "Зе, почему слил дело "вагнеровцев"?".

"Возле парламента автозаки и куча полиции. Потому что в парламенте сегодня Зеленский. Встречаем", - написала в Facebook народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

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Авторы международного расследования Pandora Papers заявили о рассекречивание офшоров у более чем 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, включая и действующих президентов, а также у 300 министров, судей, мэров и других госслужащих.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на офшорные фирмі Зеленского и его соратников.

В офисе президента заявили, что в фильме нет никакого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет так себе".

НАПК проверило декларацию Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.