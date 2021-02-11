Верховный суд рассмотрит жалобу о блокировании каналов

Жалобу на блокирование телеканалов рассмотрят в марте. Фото: supreme.court.gov.ua

Верховный суд рассмотрит обжалование введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik.

Рассмотрение иска состоится 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд постановил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют данные телеканалы и другие, перечисленные в приложениях к спорного решения, поскольку его доступ к ним заблокирован.

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Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалов является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

В суде заявили, что необходимо провести проверку нарушения указанных прав истца в судебном заседании.

Верховный Суд определил 2 иска, оспаривающих указ президента Владимира Зеленского по санкционирования телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина". Одну из заявлений оставили без движения и установили истцу 10-дневный срок для устранения недостатков.