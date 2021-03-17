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Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев

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Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
Царевич могут восстановить в должности. Фото: hromadske.ua

Верховный суд отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко об увольнении одиозной судьи Печерского районного суда города Киева Оксаны Царевич. Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Автомайдан".

Решение приняли судьи ВС Васильева, Пасичнык и Юрченко.

"Напомним, что она неправомерно осудила девять человек, чьи автомобили засветились в поездке Автомайдана в Межигорье 29 декабря 2013 года. Все они ничего не нарушали. Некоторых водителей на самом деле не было на этой акции, все рапорты были сфальсифицированы, а на некоторых не было даже подписи сотрудников ГАИ. Эти дела попали к Царевич с вмешательством в автоматизированную систему, то есть вручную.

Высший совет правосудия и Высший админсуд признали, что она нарушила присягу и подлежит увольнению.

"Теперь же эти решения отменены, а это значит ее фактическое восcтановление с правом на огромные компенсации за наш с вами счет. Также Царевич могут вернуть право осуществлять правосудие", - заявляют в "Автомайдан".

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По словам юриста Романа Маселко, решение суда означает, что оснований для увольнения нет и Царевич могут восстановить в должности, пишет Hromadske

"Печерский суд, скорее всего, не будет препятствовать и выдаст приказ о ее возобновлении.

"Единственное - у нее закончились полномочия, поэтому для того, чтобы приступить к судопроизводству, ей нужно пройти процедуру назначения еще раз. Надо, чтобы Высший совет правосудия внес представление, а президент принял указ", - объясняет Маселко.

В 2016 году Высший совет юстиции открыл против Царевич дисциплинарное дело. Направил пятому президенту Петру Порошенко представление о ее увольнении. Порошенко уволил судью.

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17
марта

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