Венедиктова забрала себе департамент, который занимается организацией Медведчука

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала под свое руководство Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
На сайте офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 30 июня, его подписал заместитель генпрокурора Максим Якубовский, которому Венедиктова ранее передавала этот департамент, сообщает "Бабель".
В приказе предлагается добавить к руководству и вопросам, которые генпрокурор оставляет за собой, этот департамент.
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Департамент создали в 2019 году. Он занимается расследованием преступлений, посягающих на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
Департамент сотрудничает с Международным уголовным судом касательно преступлений Российской Федерации. Также расследует дело об организации "Украинский выбор" подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.
29 июня Венедиктова передавала департамент Якубовскому, который связан с "Украинским выбором" Виктора Медведчука.
В марте трем участникам организации сообщили о подозрениях за содействие в российской оккупации Крымского полуострова.
Обвинительные акты направили в суд.
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