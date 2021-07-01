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четверг, 01 июля 2021 11:56

Венедиктова забрала себе департамент, который занимается организацией Медведчука

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Венедиктова забрала себе департамент, который занимается организацией Медведчука
Ранее генпрокурор передавала департамент заместителю, который связан с "Украинским выбором" Медведчука. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала под свое руководство Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

На сайте офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 30 июня, его подписал заместитель генпрокурора Максим Якубовский, которому Венедиктова ранее передавала этот департамент, сообщает "Бабель".

В приказе предлагается добавить к руководству и вопросам, которые генпрокурор оставляет за собой, этот департамент.

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Департамент создали в 2019 году. Он занимается расследованием преступлений, посягающих на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Департамент сотрудничает с Международным уголовным судом касательно преступлений Российской Федерации. Также расследует дело об организации "Украинский выбор" подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

29 июня Венедиктова передавала департамент Якубовскому, который связан с "Украинским выбором" Виктора Медведчука.

В марте трем участникам организации сообщили о подозрениях за содействие в российской оккупации Крымского полуострова.

Обвинительные акты направили в суд.

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