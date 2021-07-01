Венедиктова забрала себе департамент, который занимается организацией Медведчука

Ранее генпрокурор передавала департамент заместителю, который связан с "Украинским выбором" Медведчука. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала под свое руководство Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

На сайте офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 30 июня, его подписал заместитель генпрокурора Максим Якубовский, которому Венедиктова ранее передавала этот департамент, сообщает "Бабель".

В приказе предлагается добавить к руководству и вопросам, которые генпрокурор оставляет за собой, этот департамент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в госизмене нардеп Козак арендует недвижимость в Беларуси

Департамент создали в 2019 году. Он занимается расследованием преступлений, посягающих на основы национальной безопасности Украины, неприкосновенность государственных границ, преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Департамент сотрудничает с Международным уголовным судом касательно преступлений Российской Федерации. Также расследует дело об организации "Украинский выбор" подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.