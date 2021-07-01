Соратников Медведчука будут судить за госизмену

В марте этого года прокуратура сообщила о подозрении трем представителям организации Медведчука. Фото: drs.gov.ua

В Украине за государственную измену и посягательство на территориальную целостность страны заочно будут судить двух руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" в Севастополе. Речь идет об Иване Комелове и Александре Синявском.

Обвинительные акты в отношении представителей "Украинского выбора" направили в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

По версии следствия, соратники лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука своими действиями активно способствовали оккупации Крыма.

Принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова в 2014 году, в частности, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий. Также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополе.

Кроме того, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

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В марте этого года прокуратура сообщила о подозрении трем представителям организации Медведчука - Александру Синявскому, Ивану Комелову и Александру Слюсаренко. Их подозревают в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму. Также инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.