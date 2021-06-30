Венедиктова отдала дело организации Медведчука связанному с ним прокурору

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершивших в условиях вооруженного конфликта, у Гюндуза Мамедова и передала Максиму Якубовскому, который связан с "Украинским выбором" Виктора Медведчука.

На сайте офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 29 июня, пишет "Бабель".

Департамент, которым стал руководить Якубский, расследует дело в отношении "Украинского выбора".

Якубовский на фоне баннера "Украинский выбор"

В марте этого года прокуратура сообщила о подозрении трем представителям организации Медведчука - Александру Синявскому, Ивану Комелову и Александру Слюсаренко.

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Их подозревают в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму. Также им инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ирину Венедиктову назначили на должность генерального прокурора в марте прошлого года. Ее кандидатуру предложил Верховной Раде президент Владимир Зеленский. До этого она была и. о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуги народа". Шла третьей в списке от СН.

Венедиктова назначила Якубовского своим заместителем в прошлом году. Его фото на фоне "Украинский выбор" публиковал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Активист называл Якубовского юристом Медведчука. Якубовский подтверждал журналистам, что в 2012-2014 годах (когда уволился из прокуратуры) работал в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе" Медведчука.