Венедиктова в Гааге рассказала о делах пострадавших от российской агрессии украинцев

Генпрокурор рассказала о 24 делах.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова встретилась в Гааге с прокурором Международного уголовного суда Керимом Ханом.

Об этом она сказала журналистам в понедельник.

"Мне очень важно понимать сроки, когда наши миллионы человек, пострадавших от войны, сотни тысяч людей, которые потеряли дома и все на оккупированных территориях, тысячи родственников погибших получают правосудия", - сказала она.

"Я рада, что такой профессиональный человек как прокурор Керим Хан - в нашем деле. Он имеет 25 лет опыта и стажа в подобных делах", - рассказала.

В то же время генпрокурор сказала, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут.

"Как к нам относятся партнеры, когда мы приходим к ним за справедливостью, не ратифицируя их единый принцип деятельности?

Нужно очень хорошо подумать, какие же инструменты мать, такие же конкурентоспособные, как и у наших европейских партнеров. Это наша задача", - отметила.

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"Украина сегодня - в нескольких международных судах. Международный уголовный суд, тут же в Гааге есть международный суд ООН и еще Страсбургский суд по правам человека. В Страсбургском суде у нас четыре дела.

Здесь мы еще не зашли в непосредственный суд. Мы только на этапе, чтобы зайти на расследование. Поскольку мы не ратифицировали Римский статут, нам необходимо еще согласие палаты на расследование.

У нас - 24 сообщения, и Крым и Донбасс. Последнее, которое мы подали - "парады" пленных, 14-15-й год. Я до сих пор помню картинки, когда 57 наших военных пленных проходили так называемым "парадом" по Донецку, когда издевались над ними.

Кроме того, есть другие дела - например Иловайск.

Что касается культурного наследия и собственности по Крыму - тоже. 24 отдельных дела. Работы будет очень много", - заявила.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.