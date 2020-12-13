Великобритания и ЕС продолжат переговоры по Брекзиту

Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры продолжатся в Брюсселе. Фото: Pixabay

Переговоры о торговом соглашении между Великобританией и Европейским Союзом будут продолжены. Такое заявление сделали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня утром у нас состоялась полезная телефонный разговор. Мы обсудили основные нерешенные темы. Наши команды переговорщиков в последние дни работали день и ночь ", - говорится в заявлении, которое распространила ВВС.

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Отмечается, что несмотря на то, что длительные почти год переговоры, отняли у сторон много сил, было решено их продолжить уже после истечения крайнего срока в воскресенье. Урсула фон дер Ляйен отметила, что переговоры продолжатся в Брюсселе.

Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019-го, но к этому сроку не определилась с планом выхода. Впоследствии 27 стран-членов ЕС договорились дать Лондону отсрочку до 31 октября 2019-му. Формально выход состоялся тогда, но фактически должно быть до конца 2020-го. Между Лондоном и Брюсселем до сих пор нет соглашения об отношениях после отделения. Поэтому наиболее вероятным может быть "жесткий выход". То есть Великобритания будет иметь такие же отношения с ЕС, как и любая другая страна мира, со всеми торговыми и другими ограничениями.