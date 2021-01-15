ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Насчет красных дипломов, власть выбрала самый легкий путь", - педагог Виктор Громовой
"Насчет красных дипломов, власть выбрала самый легкий путь", - педагог Виктор Громовой
Просмотров: 270
Занимались сексом на том же диване, где была рабочая встреча - "Розовая выставка" в Киеве
Занимались сексом на том же диване, где была рабочая встреча - "Розовая выставка" в Киеве
Просмотров: 522
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Просмотров: 243
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 774
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 360
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 324
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 603
Как реально снизить стоимость газа для населения
Как реально снизить стоимость газа для населения
Просмотров: 711
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 729
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
7
5
7
3
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Видео
Все видео
Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Интервью
1/5
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Просмотров: 243
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1251
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5238
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
7 Просмотров: 621
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 495
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 513
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 16:51

ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ

  Комментировать
ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ
Ранее дело Татарова передали СБУ. Фото: "Українська правда"

Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова должно расследовать НАБУ при процессуальном руководстве САП.

Теперь им нужно вернуть дело из СБУ, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

13 января суд обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от Службы безопасности назад в НАБУ.

Судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который рассматривает следствие является предоставление народным депутатом Украины взятки должностному лицу. Это могут расследовать только детективы НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасти "рядового Татарова" - прокуроры Венедиктовой не нашли причин для подозрения

"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", - заявили в НАБУ.

Закон запрещает передавать такие дела в другие органы досудебного расследования.

НАБУ обратилось в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства. Он направил в ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро. В НАБУ заявили, что генпрокурор эти решения не выполняет.

28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 18307
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 12034
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 9315
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8757
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7263
Политика
Россия выходит из Соглашения об открытом небе
Россия выходит из Соглашения об открытом небе Просмотров: 504
Власть до декабря не вела переговоры с поставщиками вакцин
Власть до декабря не вела переговоры с поставщиками вакцин Просмотров: 153
Зять Медведчука возглавил главную российскую энергокомпанию "Россети"
Зять Медведчука возглавил главную российскую энергокомпанию "Россети" Просмотров: 342
Covid-вакцину для Украины будут закупать через иностранную фирму
Covid-вакцину для Украины будут закупать через иностранную фирму Просмотров: 126
Депутаты начали жаловаться Разумкову на штрафы
Депутаты начали жаловаться Разумкову на штрафы 1 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
7
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
Голосов: 18820
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть