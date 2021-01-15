ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ

Ранее дело Татарова передали СБУ. Фото: "Українська правда"

Высший антикоррупционный суд Украины постановил, что дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова должно расследовать НАБУ при процессуальном руководстве САП.

Теперь им нужно вернуть дело из СБУ, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

13 января суд обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от Службы безопасности назад в НАБУ.

Судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, который рассматривает следствие является предоставление народным депутатом Украины взятки должностному лицу. Это могут расследовать только детективы НАБУ.

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"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избеганию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", - заявили в НАБУ.

Закон запрещает передавать такие дела в другие органы досудебного расследования.

НАБУ обратилось в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства. Он направил в ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро. В НАБУ заявили, что генпрокурор эти решения не выполняет.

28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. 18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.