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Вакцинация: правительство призывает брать пример с Моршина

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Вакцинация: правительство призывает брать пример с Моршина
Сейчас одной дозой вакцинировали более 30% взрослого населения. Фото: Reuters

Вакцин в Украине достаточно, местным властям нужно убеждать громады прививаться.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг, сообщает Gazeta.ua

"Большинство регионов Украины сейчас находится в красной зоне. Загруженность коек с кислородом в некоторых областях достигает уже более 80%. Каждый день делаем все, чтобы увеличить количество лекарств и поставки кислорода", - сказал премьер и назвал украинских врачей героями.

Также заявил, что в Украине достаточно вакцин, "чтобы иммунизироваться могли все желающие".

"Наша цель остается неизменной – вакцинация большей половины взрослого населения до конца этого года", - заявил Шмыгаль.

В настоящее время одной дозой вакцинировали более 30% взрослого населения.

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"К сожалению, есть области, где показатель сильно отстает от общего по стране. Здесь ответственность местных руководителей, которые должны убеждать свою громаду вакцинироваться", - сказал глава правительства и упомянул Моршин на Львовщине, где полностью вакцинировались 75% жителей.

"Как следствие – ни одного госпитализированного с коронавирусом на сегодняшний день нет", - сказал премьер.

"В Хмельницкой области 99% тех, кто в больницах, не вакцинированные граждане. Всего в Украине 95% госпитализированных - это не вакцинированые", - сообщил глава правительства.

За последние сутки в Украине обнаружили 26 071 новый случай инфицирования коронавирусом – максимум за все время пандемии.

В Моршине, который принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

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