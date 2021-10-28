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В Украине обнаружили больше всего Covid-больных с начала пандемии

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В Украине обнаружили больше всего Covid-больных с начала пандемии
Всего в Украине провели более 14,2 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 26 071 новый случай коронавируса – максимум за все время пандемии. Из них детей – 1 830, медработников – 477.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (2 296), Днепропетровской (2 113) и Житомирской (1 668) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 851 804 человека. Умерли 66 204 пациента, из них 576 – за последние сутки. Выздоровели 2 411 711 человек, за последние сутки – 10 006, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 151 504 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 77 573, ИФА – 21 960. Также сделали 51 971 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 14,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1451 случай;
Винницкая область - 460 случаев;
Волынская область - 587 случаев;
Днепропетровская область - 2113 случаев;
Донецкая область - 1180 случаев;
Житомирская область - 1668 случаев;
Закарпатская область - 401 случай;
Запорожская область - 1449 случаев;
Ивано-Франковская область - 1258 случаев;
Киевская область - 906 случаев;
Кировоградская область - 184 случая;
Луганская область - 656 случаев;
Львовская область - 1506 случаев;
Николаевская область - 593 случая;
Одесская область - 2296 случаев;
Полтавская область - 1022 случая;
Ровенская область - 937 случаев;
Сумская область - 825 случаев;
Тернопольская область - 748 случаев;
Харьковская область - 1517 случаев;
Херсонская область - 1093 случая;
Хмельницкая область - 1117 случаев;
Черкасская область - 706 случаев;
Черновицкая область - 696 случаев;
Черниговская область - 702 случая.

За сутки вакцинировали почти 292 тыс. украинцев - это новый рекорд прививок. От начала вакцинальной кампании привили 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175, полностью иммунизированы – 7 217 383. В общем сделали 16 793 558 прививок.

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В Украине зафиксировали мутацию штамма коронавируса Delta, ранее обнаруженную в Великобритании. Случаи мутации выявили во Львове, Тернополе и Западной Украине, также она "начинает залезать в Киев".

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